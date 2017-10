C'est l'été indien en Mayenne ce week-end

Un grand soleil et des températures douces tout le week-end dans le département : l'air se réchauffe et ça fait du bien.

Si le temps n'est pas de saison, on le doit à l'ouragan Ophelia qui fait remonter un air chaud d'origine subtropicale. Pas d'inquiétude, pas de panique, l'ouragan va passer assez loin des côtes françaises. Mais ce phénomène climatique va nous permettre d'en profiter pleinement et ça tombe bien car, une fois de plus, il y a de nombreuses animations programmées en extérieur dans tout le département (consultez l'agenda de France Bleu Mayenne). Un ciel bleu, du soleil et en moyenne les températures seront 5 à 10 degrés au-dessus des normales de saison. C'est l'été indien en Mayenne et ça va durer jusqu'au début de la semaine prochaine. Profitez-en pleinement !