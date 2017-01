C'est l'heure de déposer le sapin sur le trottoir dans le Grand Dijon

Le recyclage des sapins a démarré dans plusieurs communes avec le but de produire moins de déchets. Vous avez encore, selon votre ville, jusqu'au 12 janvier pour participer à cette initiative écologique.

Mon beau sapin, roi des espaces publics. Car si le Grand Dijon souhaite recycler votre conifère, c'est pour être broyé, puis "mis au boulot", c'est-à-dire en paillage dans les plantations des parcs et jardins publics. Pour cela, il faut respecter certaines conditions.

Un sapin vierge

Il faut d'abord déshabiller votre roi des forêts de tout son apparat de Noël, ses guirlandes, ses boules, et même son pied, son sac et, dans certains cas, sa neige artificielle. L'an dernier, 70 tonnes de sapins vierges ont été collectées dans le Grand Dijon et transformées en paillage.

Des sapins déjà déposés sur un trottoir de Dijon. © Radio France - Stéphanie Perenon

Une date par commune

Il faut savoir qu'aucune zone industrielle ne sera desservie par la collecte des sapins. Les prochains jours de passage dans les communes du Grand-Dijon :

- jeudi 5 janvier après 19h à Marsannay-la-Côte et Chenôve

- vendredi 6 janvier avant 20h à Dijon

- dimanche 8 janvier après 19h à Corcelles-les-Monts, Flavignerot, Longvic (hors zone d'activité), Neuilly-lès-Dijon, Perrigny-lès-Dijon, Saint-Apollonaire, Sennecey-lès-Dijon

- lundi 9 janvier, 19h à Ahuy, Daix, Hauteville-lès-Dijon, Plombières-lès-Dijon, Talant

- mardi 10 janvier après 19h à Bressey-sur-Tille, Bretenière, Crimolois, Fénay, Magny-sur-Tille, Ouges

- jeudi 12 janvier après 19h à Chevigny-Saint-Sauveur, Fontaine-lès-Dijon, Quétigny

Si vous ratez la date, vous pouvez ramener vous même votre sapin dans l'une des cinq déchetteries du Grand Dijon.