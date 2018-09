Cherbourg-en-Cotentin, France

Le phénomène de l'échouage de méduses avait déjà eu lieu l'an dernier sur nos plages. Et ça va encore être le cas en cette fin de semaine. Attendez-vous à en trouver encore avec le vent de saison. Car c'est bien la cause de ces échouages de méduses. C'est la période en ce moment. Quand il y a du vent, des courants, de la tempête elles débarquent sur nos côtes. Et oui selon les spécialistes ce n’est pas la chaleur qui amène les méduses sur les plage mais bel et bien le vent et les courants. Souvent on pointe du doigt le réchauffement climatique mais si la chaleur a un impact c'est vrai c'est sur la croissance des méduses et leur reproduction, mais pas sur leurs déplacements.

Dans la Manche, on trouve régulièrement deux espèces "l'Aurélie" une méduse bleue inoffensive sauf pour les gens allergiques et la "Chrysaora" ou méduse boussoles de couleur marron qui est urticante.