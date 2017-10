"C'est le retour des mojitos et du rosé" : à Auxerre, on prolonge l'été en terrasse

On ne l'attendait plus, pourtant il a fait son grand retour dans l'Yonne. Depuis quelques jours, les nuages se sont dissipés... Et les terrasses des cafés se sont, elles, bien remplies. Un parfum d'été qui donne un bon coup de pouce aux restaurateurs du centre-ville d'Auxerre.

Le mercure affiche 26 degrés en ce lundi après-midi ; face au soleil, Audrey et Laura ont sorti les lunettes. Attablées à la terrasse du Mazagram, près des quais de l'Yonne, elles sirotent un grand verre de Perrier-glaçons pour se rafraîchir. Audrey a carrément sorti le débardeur. "J'avais mis un pull, mais je me demande pourquoi je l'ai amené... On pensait qu'il ferait froid, comme d'habitude !" sourit la jeune femme. "On pourrait même aller se baigner", renchérit Laura.

On se croirait deux mois en arrière

C'est vrai qu'on ne se croirait pas au mois d'octobre. A l'intérieur du café, Adrien Rousseau, le responsable, est ravi de l'affluence que lui apporte ce temps exceptionnel : "Ce week-end, on a travaillé de 8 heures du matin à 18-19 heures non-stop, terrasse pleine. On se croirait revenu deux mois en arrière, donc on espère que ça dure encore un peu !"

Derrière le comptoir du bar voisin, Allan, le patron, s'est remis à servir des consommations d'ordinaire estivales. "C'est le retour des mojitos, des cocktails... On nous demande du rosé aussi. Toutes les boissons de l'été. Ca rappelle les vacances !" Aux commandes de la brasserie des Quais, Dave Theodore confirme : "Et puis, on préfère servir des Perriers que des cafés... Même pour nous, c'est meilleur pour le moral."

"Ca compense les jours moins bons"

Et ça aide aussi à rattraper un début de saison timide, comme l'explique Michel Nuttinck, le gérant du BDM place des Cordeliers. "Cette année, on est entre -10% et -20% de chiffre d'affaires par rapport à l'an dernier. Il y a la conjoncture économique, les attentats, moins de touristes, le centre-ville qui se désertifie... On a bien morflé. Donc bien sûr, quand il fait beau comme ça, c'est positif. Ca permet de mettre du beurre dans les épinards."

Et si le beau temps ne suffit pas complètement à effacer la grisaille de la rentrée, on devrait encore en profiter jusqu'à mercredi à Auxerre.