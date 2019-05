yonne

C'est quoi les Saints de Glace et quelle est leur signification ?

Alors il y a Saint-Mamert, Saint-Pancrace et Saint-Servais. Mais ne cherchez pas ces noms dans le calendrier , ils ont aujourd'hui disparu. Mais autrefois ils étaient fêtés les 11, 12 et 13 mai. Trois jours durant lesquels, selon une croyance populaire qui date du moyen âge, le risque de froid et de gelées est particulièrement important.

À cette époque, les gens priaient pour que les trois saints protègent les cultures et les plantations.

L'autre explication, plus scientifique, c'est qu'au mois de mai , le ciel se dégage de plus en plus en présence d’anticyclones. Et donc la perte de chaleur en fin de nuit est importante car la couverture nuageuse ne remplit plus son rôle de conservation de la chaleur accumulée dans la journée.

En tout cas, les Saints de Glace ont donné lieu à pas mal de dictons « Saint Servais, Saint Pancrace et Saint Mamert font à trois un petit hiver ». ou encore "Avant Saint-Servais, point d'été, après Saint Servais , plus de gelée.

Aujourd'hui est ce que le jardinier doit encore se méfier des Saints de Glace ?

La météo s'est penchée sur la question. Sur les 50 dernières années , il a gelé en moyenne une fois tous les 4 ans durant la période des Saints de Glace. Il y a eu aussi des gelées blanches, moins destructrices pour les plantes . Mais dans 60% des cas , l'étude météo explique que les Saints de Glaces sont restés accompagnés de températures positives. On peut donc se demander si cette règle est toujours d’actualité . Mais quoi qu'il en soit , un jardinier doit rester prudent et ne pas se précipiter. Et notamment ne pas sortir trop tôt les géraniums, plantes méditerranéennes qui craignent les toutes petites gelées et notamment les gelées du lever du jour qui peuvent encore être présentes au mois de mai et qui risque de bruler les bourgeons .

Qu'est ce qu'on peut faire dans son jardin avant les Saints de glace ?

Il y a quand même des végétaux qui sont robustes , qui résistent au froid. On peut planter des arbustes comme le buis ou la bruyère . Côté fleurs, allons y pour les pensées, les primevères et le rosier du Japon. Et puis coté potager , en mai, on peut commencer à semer des radis ou des haricots. Et pour mettre toutes les chances de son côté, l'idéal c'est de les recouvrir le soir avec un voile d'hivernage jusqu'à 8 heures ou 9 heure le lendemain matin .

En revanche en ce qui concerne les plantes plus fragiles comme les tomates ou les courgettes, c'est préférable d'attendre la deuxième quinzaine de mai.