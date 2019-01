"Ça n'arrive pas qu'aux autres" : un snowboarder des Menuires raconte le sauvetage d'un ami enseveli sous une avalanche

Valmorel, Les Avanchers-Valmorel, France

Les avalanches arrivent toujours quand on ne s'y attend pas, et il faut être prêt. Florian Arthus, un snowboarder des Menuires et employé des remontées mécaniques, en a fait l'expérience mi-janvier. Lui et un de ses amis étaient en sortie hors-piste près de Valmorel le 14 janvier, quand l'un des deux a disparu sous la neige. "J'ai tourné la tête, et il n'était plus là", explique Florian Arthus. "Sauf que mon collège étaient deux mètres sous mes pieds." Il a tout de suite sorti sont détecteur de victimes d'avalanche et a commencé à chercher son ami.

A la base, j'ai écrit cet article pour qu'on pose sur le papier ce qu'on a mal fait et ce qu'on a bien fait" - Florian Arthus.

"L'Arva, c'est pas pour rigoler qu'on le met dans la poche," poursuit le snowboarder. "Comme on est tout l'hiver en montagne, on s'entraîne beaucoup, mais c'est jamais assez." Finalement, au bout d'une quinzaine de minutes, Florian Arthus sort son ami de la neige. "A la base, j'ai écrit cet article pour qu'on pose sur le papier ce qu'on a mal fait et ce qu'on a bien fait", explique-t-il avec le recul. "Je n'ai pas dormi la nuit suivant, c'était dur comme expérience. Et quand j'ai fait lire le texte a des amis et à ma copine, ils m'ont dit de le publier, parce que ça pourrait servir à d'autres gens."

J'ai même des amis qui m'ont avoué qu'ils avaient un Arva, mais qu'ils ne savaient pas s'en servir"

D'abord réticent, parce que "c'est facile d'être jugé sur les réseaux sociaux", le Savoyard publie finalement le, texte sur sa page Facebook. "Le texte a été super bien reçu, j'ai même des amis qui m'ont avoué qu'ils avaient un Arva, mais qu'ils ne savaient pas s'en servir. Je n'ai pas fait ça pour le buzz, juste pour que, même si on a fait des conneries, ça serve aux autres."