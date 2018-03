Plus de 1,5 million de manchots Adélie, cachés par des glaces sur un archipel de l'Antarctique, ont été découverts au bout de plusieurs années de recherches, a révélé vendredi la revue Scientific Reports. Les scientifiques savaient que des manchots Adélie, avec leur ventre blanc, leur tête noire et leurs yeux cerclés de blanc, étaient installés sur au moins un des neufs îlots, où un recensement en 1996-97 avait évalué les nids entre 285.000 et 305.000. Mais les manchots sont bien plus nombreux.

Une découverte majeure

"Au début, j'ai pensé que c'était une erreur", explique le chercheur Heather Lynch. "Mais quand nous avons mis la main sur des images satellites commerciales haute résolution, nous avons su que c'était une découverte majeure". Profitant d'une rare ouverture dans les glaces qui emprisonnent cette zone hostile presque toute l'année, très rarement visitée, une expédition se rend sur place en décembre 2015 pour confirmer de visu la découverte. A l'aide de drones, de photographies et de comptage manuel des nids et des oiseaux, les chercheurs ont enfin un recensement complet : 751.527 couples de manchots Adélie, soit "plus que dans tout le reste de la péninsule antarctique".

"Ils ont toujours été là"

"Ça a été une expérience incroyable, de trouver et de compter autant de manchots", commente dans un communiqué Tom Hart, chercheur au département de zoologie d'Oxford et membre de cette équipe de scientifiques. Fort de leur recensement, les scientifiques ont en effet remonté le temps, analysant notamment des images aériennes en noir et blanc datant de 1957. "Ils ont toujours été là", insiste Tom Hart.

De manière générale, la population de manchots Adélie, installée tout autour du continent blanc, est globalement en augmentation depuis 30 ans, selon l'Union internationale pour la conservation de la nature (IUCN). Mais de précédentes études ont observé un déclin de certaines colonies, en particulier côté ouest de la péninsule antarctique. Au centre des inquiétudes des scientifiques, la pêche au krill, minuscule crevette à la base de l'alimentation de plusieurs espèces de manchots.