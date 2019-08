Calenzana attend ses nouvelles éoliennes

Calenzana, France

Le projet est porté par Futuren, une filiale d'EDF Renouvelables. Le nombre d'éoliennes va passer de dix à huit mais la production d'électricité va augmenter de 6 à 7.2 Mégawatt. Un futur parc éolien qui permettra de produire de l'électricité pour 6000 personnes, chauffage compris. La population n'a émis aucune opposition pour le moment. Comme lors du premier projet, la mairie a misé "sur la transparence". Cette future réalisation est importante pour la commune de Calenzana comme l'explique Pierre Guidoni le maire "L'intérêt c'est bien entendu d'être dans notre région des précurseurs en matière d'énergie nouvelle, car c'est la seule ferme d'éoliennes en Balagne. Deuxièmement, la commune de Calenzana bénéficie de la location des terrains avec un bail commercial". Un peu partout en France de nombreux projets éoliens provoquent la constestation de la population en raison des nuisances visuelles et sonores. Sur ce point Pierre Guidoni apporte une réponse "Calenzana est une grande commune de plus de 18 000 hectares et aujourd'hui on peut constater que ce projet est implanté dans une zone qui n'est pas habitable, sur le littoral, où ces éoliennes ne gênent personne".

Pierre Guidoni, le maire de Calenzana Copier

La mise en service du projet éolien est prévue au 1er trimestre 2021.