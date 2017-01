A Camaret et Piolenc, les camions poubelles repassent pour les personnes âgées

La communauté de communes Aygues Ouvèze en Provence a mis en place l'apport volontaire pour les poubelles. Sauf pour les personnes âgées ou handicapées.

Depuis le 1er janvier, il n'y a plus de ramassage des poubelles dans cinq des huit communes de la communauté de communes Aygues Ouvèze en Provence, sauf pour les personnes à mobilité réduite.

Désormais, une tournée adaptée a été mise en place pour les personnes âgées ou handicapées, autour de Camaret et Piolenc.

Collecte spécifique et gratuite des poubelles au préalablement triées pour les personnes à mobilité réduite les matins, le mardi a Piolenc, mercredi à Camaret, jeudi à Sérignan et vendredi à Lagarde et Ste-Cécile.

"Avant je les portais là-bas, c'était un peu pénible. Des fois c'était mon fils qui les apportait" Les personnes âgées ont beaucoup de poubelles, un sac par jour, pour les couches et tout ça... C'est tout ce qui tient de la place"!" - Régine vit seule

Les autres doivent apporter leurs déchets et les déposer dans les colonnes enterrées, avec un badge.

La communauté de communes Aigues Ouvèze en Provence organise ce mardi soir à Camaret une réunion d’information sur la nouvelle organisation de la collecte des déchets ménagers, c'est à 18h30 à l'espace Roussière, route de Violès. Deux autres réunions suivront , à Piolenc mercredi et à Sérignan lundi prochain.