Camp climat à Kingersheim : des ateliers pour préparer au militantisme écologique

Le camp climat s'est ouvert ce mercredi à Kingersheim, près de Mulhouse. Un millier de personnes vont se former au militantisme écologique pendant une dizaine de jours. Objectif : préparer les futures actions non violentes de la rentrée. Des ateliers sont organisés tous les jours.

L'ouverture depuis mercredi à Kingersheim, près de Mulhouse, du camp climat. Une manifestation organisée par par les organisations écologistes Alternatiba, les Amis de la Terre et ANV-COP21.

Un millier de personnes venant de toute la France sont attendues pendant 10 jours. Des personnes venant de tous horizons et de tous les âges. Elles vont participer à des ateliers sur la lutte écologiste, elles sont encadrées par des formateurs.

Le mode d'emploi sur les actions non violentes

Parmi les formations proposées dans les ateliers : comment on se prépare à des actions non violentes, comment on participe à une campagne de décrochages de portraits du président Macron, comment créer un groupe local, comment faire parler des actions sur les réseaux sociaux.

On sort les pinceaux pour les banderoles © Radio France - Guillaume Chhum

Les repas sont préparés à tour de rôle par les participants © Radio France - Guillaume Chhum

Tous les participants sont encadrés par des référents qui leur donnent les clés pour leurs luttes à venir. L'objectif, au delà des gestes au quotidien pour la planète, c'est d'aller plus loin dans le militantisme écolo.

En fin de semaine prochaine : une action de désobéissance civile

Le point d'orgue de ce camp climat, c'est une action de désobéissance civile qui aura lui vendredi et samedi prochain à la fin des 10 jours. Il y aura de faux crs et de vrais militants climat qui s'affronteront dans les conditions réelles, avec de bien sûr de fausses armes.

Les tentes sont déjà installées après des journées bien chargées © Radio France - Guillaume Chhum

Objectif : préparer aux mobilisations écologistes pour la rentrée. Une manifestation doit d'ailleurs se tenir à Strasbourg.