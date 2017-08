Canal de Nantes à Brest : nouvelles contraintes de navigation en raison de la sécheresse

A partir du mercredi 16 août et en raison de l'aggravation de la sécheresse, les particuliers ne pourront plus franchir d'écluses sur le canal de Nantes à Brest entre l'Erdre et la Vilaine. Seuls les bateaux de location seront autorisés à le faire.

Les particuliers qui naviguent sur le canal de Nantes à Brest ne pourront plus passer les écluses entre Nort-sur-Erdre et Saint-Nicolas de Redon à compter du mercredi 16 août. De premières mesures de restriction avaient été prises en juillet, les particuliers ne pouvaient franchir les écluses que le week-end mais la situation s'est aggravée sur le front de la sécheresse et elle impose la mise en place de nouvelles règles.

Seuls les bateaux loués à des professionnels pourront franchir les écluses

A compter du 16 août, sur cette portion du canal, les plaisanciers propriétaires de leur propre bateau pourront seulement naviguer sur les 17 biefs, c'est à dire entre les écluses. L'éclusage ne sera autorisé que pour les bateaux loués auprès de professionnels.

Une situation exceptionnelle

Le canal de Nantes à Brest ne dispose pas d'un bassin versant naturel, il est alimenté par des réservoirs dont le plus important est l'étang du Vioreau. L'eau y est stockée en hiver, elle ensuite acheminée vers le canal via une rigole, c'est ce système qui rend la navigation possible. Mais le déficit pluviométrique est tel qu'il n'y a plus assez d'eau dans l'étang du Vioreau. Ce réservoir n'est plus en capacité d'assurer de bonnes conditions de navigation explique le gestionnaire du canal, le Conseil départemental de Loire-Atlantique.