Canal du Midi : 3,3 millions d'euros récoltés pour l'abattage des platanes

Particuliers et entreprises mettent la main à la poche pour le Canal du Midi ! Les Voies navigables de France (VNF) ont récolté 3,3 millions d'euros de dons en trois ans pour financer le remplacement des platanes contaminés par le chancre coloré, un champignon très contagieux.

L'année 2016 a été un bon cru. "Il y a eu plus 12% de dons par rapport à 2015", détaille Mary Bonneaud-Lagarde, chargée de la communication pour le mécénat chez Voies Navigables de France. "C'était une année particulière car on a fêté les 350 ans du Canal, on en a donc beaucoup parlé et on espère que ça va continuer".

7.500 donateurs individuels

Atteints d'une maladie incurable, l'abattage des platanes le long des berges est devenu indispensable. Menée par VNF, l'opération doit durer entre 15 et 20 ans pour un coût total de 220 millions d'euros. Autant dire que toute aide financière est la bienvenue, même la plus petite.

En plus des 56 entreprises comme Airbus ou HSBC, 7.500 particuliers ont fait un don depuis le lancement de la collecte, en août 2013. "Le don moyen des particuliers s'élève à 60 euros. Nous essayons de fidéliser les donateurs. La plupart viennent d'Occitanie, mais il y a des Toulousains ou des Montpelliérains partout, nous allons donc tenter d'élargir notre campagne de sensibilisation", explique Mary Bonneaud-Lagarde,.

17.000 platanes arrachés

En dix ans, plus de 17.000 platanes ont été abattus sur un total de 42.000. Les Voies navigables de France ont replanté 5.700 arbres, dont plus de 3.000 rien que l'année dernière.

Les responsables de l'organisme espèrent que l'intérêt pour le projet va se maintenir. Ils attendent aussi un engagement fort des collectivités cette année. Car "aucune n'a versé d'argent l'année dernière", selon Laurent Adnet, chef de la mission Mécénat aux VNF.

Pour participer, rendez-vous sur le site dédié à l'opération.