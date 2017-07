Cancale : ces quatres jeunes écogardes vont surveiller notre littoral à cheval tout l'été

Tom, Emilie, Mathilde et Océane ont choisi un job d'été un peu spécial. Depuis deux semaines déjà ces jeunes cavaliers sillonnent les côtes d'Ille-et-Vilaine et surveillent les vacanciers. Avec un objectif : protéger l'environnement.

Certains sont serveurs, d'autres barmen ou encore vendeurs sur la plage.... Des emplois saisonniers plutôt banals, en somme. Et puis il y a les écogardes. Il s'agit de cavaliers qui patrouillent le long de notre littoral et qui surveillent les touristes pendant la période estivale.

En Ille-et-Vilaine, par exemple, entre la pointe du Grouin et celle du Meinga (près de Cancale), une équipe de quatre jeunes sillonne les sentiers et chemins depuis le 23 juin, et jusqu'au 25 août.

Six heures par jour

Tom, Emilie, Mathilde, et Océane ont entre 20 et 22 ans. Ils viennent d'un peu partout en France et ont presque tous ont fait l'école de gardes à cheval de Soisson, dans l'Aisne. Alors évidemment, ce job d'été : c'est que du bonheur.

"C'est allier notre passion et notre métier", note Emilie qui apprécie particulièrement le contact quotidien avec l'animal.

Malgré tout, ces jeunes ne chôment pas : ils patrouillent six heures par jour, trois heures matin et 3 heures l'après-midi. Ils doivent veiller à ce que les vacanciers ne jettent pas leurs déchets à terre, à ce qu'ils évitent le camping sauvage, ou encore à ce qu'ils se stationnent aux endroits appropriés.

Pas de contravention

Contrairement aux forces de l'ordre, ils ne sont pas assermentés et ne peuvent donc pas mettre de PV en cas d'infraction. Mais c'est tout comme explique Océane : "Dès qu'on observe un manquement, on prévient notre chef ou bien la gendarmerie. Et eux, ils ne rigolent pas, ils appliquent !"

Le contact avec les touristes est plus simple

Mathilde, elle, était déjà là l'année dernière et encore l'année d'avant, alors elle commence à bien connaître le métier. "Il y a pas mal d'avantages à être à cheval, souligne-t-elle. Le contact avec le public est plus simple, on voit mieux de loin, et on peut passer à des endroits où les véhicules ne peuvent pas."

Parmi les inconvénients, il y a la pluie et le crottin, pas toujours apprécié des passants. Le tout pour un salaire mensuel de 1300 euros brut. Alors si vous aussi vous voulez devenir écogardes, sachez qu'il faut un bon niveau d'équitation (galop 5). En revanche il n'y a pas besoin de diplôme.