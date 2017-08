Canicule : 12 départements du Sud-est et de la Corse placés en vigilance orange

Météo France a placé, ce mardi après-midi, 12 départements du Sud-est de la France et la Corse en vigilance orange canicule, jusqu'à jeudi matin.

L'organisme de météorologie a placé 12 départements du Sud-est et de la Corse en vigilance orange à la canicule ce mardi après-midi et jusqu'à jeudi matin. Il s'agit des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, de l'Ardèche, du Rhône, des Bouches-du-Rhône, de la Corse-du-Sud, de la Haute-Corse, de la Drôme, de l'Isère, du Var et du Vaucluse.

Situation actuelle

Les températures plafonnent désormais en région PACA. Elles ont déjà atteint, au plus chaud de la journée : 40.6°C à Carpentras, 37.9°C à Avignon, 37.3°C à Marignane et à Apt. En Corse, les températures ont déjà atteint les 42°C à Sartene, 40°C à Oletta, 39.2°C au Cap Corse, 38.8°C à Sampolo et 38°C à Conca.

L'évolution prévue en Corse

En Corse, pour la journée de mardi, le plus chaud est passé. Dans la nuit de mardi à mercredi, les températures se maintiendront entre 20°C et 24°C à l'intérieur des terres, entre 23°C à 25°C sur le proche-littoral et jusqu'à 28°C vers Marignana.

Mercredi, la journée ressemblera à celle de mardi avec encore entre 33°C à 37°C sur les zones littorales, 35°C à 39°C dans les terres et même localement 40°C. Jeudi et vendredi resteront des journées encore très chaudes.

Les prévisions en PACA

Les températures maximales ont déjà été atteintes pour ce mardi. Elles baisseront dans la nuit de mardi à mercredi et enfin, dans la nuit de mercredi à jeudi, les minimales atteignent 22°C à 24°C sur les zones littorales, 20°C à 23°C dans l'intérieur des terres du Var, des Bouches-du-Rhône, du Vaucluse, des Alpes-Maritimes et jusque dans le Val de Durance.

Mercredi, les températures seront plus chaudes que la veille dans le Var, les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes et les Alpes-Maritimes. Elles pourront dépasser les 38°C à 40°C. Pour les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse, les températures seront comprises entre 37°C et 40°C dans l'intérieur des terres et entre 33°C et 36°C proche du littoral.

Enfin, jeudi et vendredi, les températures maximales seront encore en hausse de 1°C à 2°C et dépasseront les 40°C de l'intérieur du Vaucluse jusqu'au centre Var. Les températures minimales seront également en hausse et elles resteront parfois supérieures à 25°C sur le littoral de la Côte d'Azur.

