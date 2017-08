Canicule : 12 départements du sud-est toujours en vigilance orange

Météo-France a confirmé ce mercredi matin le placement en vigilance orange pour canicule de douze départements du sud-est. Dans la nuit de mardi à mercredi, les températures ont atteint jusqu'à 31°C.

Ce mercredi matin, douze départements sont toujours en vigilance orange pour canicule, selon Météo-France. Il s'agit des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, de l'Ardèche, des Bouches-du-Rhône, de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse, de la Drôme, l'Isère, le Rhône, le Var et le Vaucluse.

La situation caniculaire de ces départements est prévue pour durer : le bulletin de vigilance de Météo-France est valable jusqu'à jeudi à 21h "au plus tôt". Tous les départements qui étaient concernés par des vigilances orange pour les orages ne sont plus concernés, ce mercredi matin.

La carte de vigilance au 2 août à 6h - Capture Météo France

Maximales nocturnes très élevées

Selon l'institut météo, "les températures maximales mercredi en journée dépasseront facilement les 34 degrés sur le Lyonnais et le Dauphiné, 36 degrés en vallée du Rhône, et dépasseront souvent les 38°C en région PACA, voire ponctuellement plus en Corse pour les jours à venir", après des pics jusqu'à 40,6°C mardi à Carpentras et même 42°C à Sartene, en Corse.

Cet épisode caniculaire est remarquable notamment pour les températures nocturnes extrêmement élevées qu'il présente : après une température record de 30,5°C dans la nuit de lundi à mardi en Corse, le thermomètre est monté jusqu'à 31°C sur certaines zones, dans la nuit de mardi à mercredi, soit dix degrés de plus que les normales saisonnières. Sur le continent, il a fait jusqu'à 26°C en pleine nuit à Calvaire-sur-Mer, dans le Var.