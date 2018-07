Le thermomètre n'en finit plus de grimper. 21 départements sont désormais placés en vigilance orange canicule et/ou orages par Météo France en région parisienne, dans le Nord,une partie de la Normandie et du le centre-est.

Sont concernés : Eure (27), Oise (60) et Seine-Maritime (76), l'Aisne (02), l'Ardèche (07), la Côte-d'Or (21), la Drôme (26), la Marne (51), le Pas-de-Calais (62), le Rhône (69), la Saône-et-Loire (71) et la Somme (80) s'ajoutent au Nord (59) et aux huit départements d’Île-de-France : Paris, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne, les Hauts-de-Seine, la Seine-et-Marne, les Yvelines, l'Essonne et le Val-d'Oise.

Jusqu'à 38 degrés

Cet épisode de canicule doit durer au moins jusqu'à vendredi soir, avec des températures supérieures à 30 degrés pouvant atteindre 35 à 38 degrés sur les départements en vigilance orange comme dans la Vallée du Rhône.

Selon Météo France "une dégradation pluvio-orageuse est attendue en fin de journée par l'ouest et provoquera une baisse sensible des températures pour le week-end, essentiellement sur l'ouest et le nord du pays. Le pourtour méditerranéen ainsi que la vallée du Rhône devraient conserver un temps chaud. Les températures pourraient pour les départements du sud du pays repartir à la hausse la semaine prochaine."

Et de préciser : "Sur les autres départements en vigilance jaune canicule, le pic de chaleur est attendu également pour cet après-midi avec des températures maximales du même ordre, globalement entre 34 et 38 degrés."

Un numéro vert d'information

Un numéro vert gouvernemental d'information sur la canicule a ouvert ce jeudi, afin de pouvoir dialoguer des moyens de se prémunir de la chaleur, a annoncé la Direction générale de la santé.

Le 0800 06 66 66 est joignable gratuitement du lundi au samedi, de 9h à 19h. "Il permet d'obtenir des conseils pour se protéger et protéger son entourage, en particulier les plus fragiles", a précisé la DGS dans un communiqué.