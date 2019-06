Canicule : 31°C dans les classes, école fermée à Saint-Genix-les-Villages

Plusieurs écoles sont fermées en raison de la canicule qui sévit en Pays de Savoie. C'est le cas à Saint-Genix les Villages, dans l'avant-pays savoyard, où il fait plus de 30°C dans les classes.

"Pas question de jouer avec la sécurité des enfants" se justifie Joël Primard. Le maire de Saint-Genix-les-Villages, dans l'avant-pays savoyard, a décidé de fermer l'école primaire de la commune jusqu'à la fin de l'épisode de canicule qui sévit en Pays de Savoie. Depuis mardi, il fait plus de 30°C dans les classes.

Les enfants des parents sans solution peuvent toutefois être accueillis dans la pièce la plus "fraîche" de l'établissement. C'était le cas jeudi pour seulement quatre des 290 élèves.

"Ça ne fait pas l'unanimité mais il faut savoir prendre des décisions" - Joël Primard, maire de Saint-Genix-les-Villages

Le maire reconnaît que sa décision ne plaît pas forcément à tout le monde. "J'ai même reçu un courriel de la part d'un parent pour me dire que les charpentiers étaient bien sur les toits, et les maçons au travail. Mais ce sont des enfants. Certains s'assoupissaient, on ne veut pas qu'ils soient victimes de malaises".

Fermetures d'écoles dans 225 communes

Jeudi, 225 communes françaises avaient décidé de fermer toutes ou partie de leurs écoles en raison de la chaleur, selon le ministre de l'Education Nationale Jean-Michel Blanquer. De nombreuses écoles, bien qu'ouvertes, ont recommandé aux parents de ne pas envoyer leurs enfants en classe.