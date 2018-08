La canicule concerne désormais un tiers du territoire, avec 34 départements maintenus en vigilance orange ce jeudi. Le mercure devrait dépasser les 40 degrés par endroits ce jeudi. L'alerte canicule pourrait encore s'étendre dans les jours à venir, et cette vague de chaleur devrait durer au moins jusqu'en début de semaine prochaine, indique Météo France.

Un tiers du pays concerné

Les départements concernés sont l'Ain, le Doubs, la Haute-Garonne, la Gironde, le Jura, le Lot-et-Garonne, la Haute-Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Moselle, la Haute-Saône, la Savoie, la Haute-Savoie, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, les Vosges, l'Aude, les Bouches-du-Rhône, la Corse-du-Sud, la Haute-Corse, la Côte-d'Or, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, la Saône-et-Loire, le Var, le Territoire-de-Belfort, les Alpes-Maritimes, le Gard, l'Hérault, l'Isère, le Vaucluse, l'Ardèche, la Drôme, les Pyrénées-Orientales et le Rhône.

-

Les 40 degrés dépassés à Nîmes

En hausse depuis plusieurs jours, les températures étouffantes vont encore grimper. Ce jeudi matin, on relevait déjà 27,5 degrés à Nice et 28 degrés à Perpignan à 5 heures du matin. La hausse du thermomètre devrait se mettre en place à partir du Sud-Ouest et gagner d'ici vendredi presque tout le pays. Seule la bordure nord-ouest de l'hexagone devrait rester au frais, en dessous de 35 degrés. On devrait atteindre voire dépasser les 40 degrés par endroits dans le sud, avec des nuits très chaudes. Le seuil des 40 degrés a été dépassé pour la première fois de l'année à Nîmes mercredi après-midi.

-

Une canicule jamais vue depuis 2006

"C'est une canicule remarquable, intense et durable, particulièrement sur le Sud-Est", souligne Olivier Proust, prévisionniste chez Météo France, interrogé par l'AFP. "Il faut remonter à 2006 pour retrouver une canicule plus intense" à l'échelle du pays, a-t-il poursuivi.

La vague de chaleur va durer jusqu'à la semaine prochaine

"Cet épisode de canicule sera donc très étendu et fort pour le week-end" et "ces températures caniculaires devraient persister au moins jusqu'au début de la semaine prochaine", selon Météo-France.

Samedi et dimanche, le thermomètre devrait avoisiner les 35-39 degrés "au sud de la Loire jusqu'au Nord-Est et la Méditerranée, épargnant juste le littoral atlantique et une frange nord-ouest du pays", a indiqué Olivier Proust. Lundi, les températures seront "un petit cran en dessous", avant de repartir à la hausse mardi et mercredi.