Canicule : les aides à domicile ne ménagent pas leurs efforts en Mayenne

Saint-Laurent-des-Mortiers, France

La vigilance orange à la canicule est encore en vigueur en Mayenne. Ce jeudi, le mercure a frôlé les 40°C dans le sud du département. Difficile de bouger donc et difficile de travailler pour certains salariés. Notamment pour les mille aides-à-domicile de la Mayenne qui enchaînent les visites chez les personnes dépendantes. C'est le cas de Fabienne, de l'ADMR de L'Huisserie.

Nous rencontrons cette femme à Montigné-le-Brillant. Fabienne s'occupe de Marcel, 82 ans. Ce monsieur souffre de la maladie d’Alzheimer et ne peut plus marcher. À ses côtés, Yvonne l'épouse de Marcel, toujours au petit soin. Elle a précautionneusement fermé tous les volets de sa grande maison. Son mari est à l'ombre, au frais, assis sur un canapé. Et c'est Fabienne, l'aide à domicile qui lui donne à manger. "On essaie de lui donner de l'eau gélifiée un peu plus régulièrement. En principe monsieur est perfusé une journée sur deux et a une perfusion toute la nuit. Et comme la perfusion c'est un peu de l'eau avec du glucose..."

L'état de santé de Marcel nécessite forcément une vigilance accrue pour éviter la déshydratation. "Il a chaud, on sait pas trop comment faire. Je suis souvent toute seule. Je lui passe un gant de toilette d'eau froide sur le visage" explique Yvonne. Leur maison ressemble à une forteresse où tous les volets sont fermés. Et malgré quelques principes de précaution, le couple a très mal dormi la nuit dernière. "À 3h30 la nuit derrière, il a eu 39 de fièvre. Je lui ai donné des cachets et moi derrière je n'ai pas réussi à me rendormir" souffle la dame.

Le soutien de Fabienne ADMR de l'Huisserie est précieuse confie l'épouse de Marcel, d'autant qu'elle peut passer le voir plusieurs fois par jour si son état de santé le nécessite. En ces temps de canicule, l'aide à domicile ne ménage pas sa monture et a tout prévu pour parer à la chaleur. "J'ai une glacière dans ma voiture, avec des blocs de glaçons et puis les personnes sont très gentilles donc elles nous servent de l'eau une fois chez eux" déclare la salariée.