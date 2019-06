Canicule : 4.000 écoles fermées, quatre départements en vigilance rouge, 76 en orange, 45°C attendus à Nîmes

Des températures jamais vues en France. Alors que 76 départements sont placés en vigilance orange à la canicule ce vendredi, quatre autres (Gard, l'Hérault, le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône) sont en vigilance rouge, une mesure jamais prise jusqu'ici en France. Au cinquième jour de cette canicule, exceptionnelle par son intensité et sa précocité, des records absolus de température sont attendus. Ce jeudi, on a déjà battu le record de chaleur pour un mois de juin, avec 43,5°C à Montclus, dans le Gard. D'après Météo France, il pourrait faire 45°C à Nîmes ce vendredi, une température jamais atteinte dans le pays.

4.000 écoles fermées, le nombre de noyades en hausse

Ce vendredi, 4.000 écoles sont fermées, a annoncé Édouard Philippe après un comité interministériel consacré à la canicule, en présence de la ministre de la santé Agnès Buzyn. Certains établissements ont prévu "un accueil adapté et d'urgence" pour les familles, a précisé le Premier ministre.

Il a aussi appelé les Français à "la plus grande vigilance" face à ce pic de chaleur, et indiqué que le nombre de noyades était en "augmentation sensible", à "une par jour", depuis le début de la canicule. Face à certaines critiques, il a estimé qu'il n'y avait "pas de surréaction" du gouvernement "mais au contraire la nécessité d'une préparation" face à des températures record. Lançant un"appel à la plus grande vigilance" et "au sens des responsabilités de nos concitoyens", il a souligné qu'"il y a des morts évitables dans un épisode caniculaire, parce que la chaleur, la tension parfois, fait prendre des risques". Il a appelé à "la vigilance des parents vis-à-vis de leurs enfants".

La SNCF et les autoroutes priés de fournir de l'eau aux voyageurs

En cette veille de première vague de départs en vacances, et alors que les routes s'annoncent chargées dès ce vendredi, des "consignes" ont aussi été passées à la SNCF et aux concessionnaires autoroutiers en matière notamment d'approvisionnement en eau des usagers, a-t-il aussi indiqué. "Compte tenu des grandes températures, notamment dans le Sud", la circulation des trains "peut être impactée par des difficultés techniques", a rappelé Édouard Philippe.

La SNCF a aussi conseillé à ses clients, "notamment les plus fragiles, à reporter ou annuler leurs déplacements" dans les quatre départements placés en vigilance rouge. La compagnie donne aux voyageurs qui le souhaitent la possibilité d'annuler ou de reporter leurs déplacements en TGV ou Intercités sans frais, pour tous les voyages en France, jusqu'à dimanche soir.

La ministre des Transports appelle ceux qui le peuvent à reporter leurs déplacements

La ministre des Transports Elisabeth Borne a appelé les Français qui le peuvent à "décaler leurs déplacements", en particulier dans les quatre départements du sud-est placés en vigilance rouge. "Tous ceux qui peuvent décaler leurs déplacements doivent le faire", en train comme en voiture, a insisté Elisabeth Bornesur TV5Monde/Public Sénat. "Notre réseau ferroviaire n'a pas été conçu dans la perspective de telles températures", a relevé la ministre, pour qui "on vit une situation totalement inédite".

La chaleur est dangereuse pour tout le monde et peut tuer en cas d'activité physique extérieure ou lorsqu'un enfant est laissé dans une voiture" - Jérôme Salomon, Directeur général de la Santé

"La chaleur est dangereuse pour tout le monde et peut tuer en cas d'activité physique extérieure ou lorsqu'un enfant est laissé dans une voiture", a mis en garde Jérôme Salomon, le Directeur général de la Santé. "On a plus d'appels au 15, plus d'appels à la médecine libérale, on a plus de survenues spécifiques de pathologies liées à la chaleur dans les motifs de consultation aux urgences", a-t-il aussi relevé.