Canicule : 4 communes du Var concernées par des fermetures de classes dans le 1er degré jeudi et vendredi

Les températures élevées engendrent des fermetures de classes dans 4 communes du Var ce jeudi et vendredi. La Valette-du Var, Solliès-Pont, Puget-ville et Cuers demandent aux parents, si possible, de garder leur enfant à la maison. Des services minimum d'accueil sont néanmoins organisés.

Var, France

Les maires de la Valette-du-Var, Cuers, Puget-ville et Solliès-Pont demandent aux familles qui le peuvent de garder les enfants scolarisés dans le primaire à la maison ce jeudi et vendredi afin de prévenir tout incident lié à la chaleur excessive. Des services minimum d'accueil sont néanmoins organisés dans ces 4 communes. L'idée étant de pouvoir limiter le nombre d'enfants car moins ils sont, plus simple en est la prise en charge pour les mettre à l'ombre et les protéger des fortes températures. 3500 enfants sont concernés par cette mesure inédite car les périodes antérieures de canicule ont toujours eu lieu pendant les vacances scolaires.

Le maire de la Valette-du-Var, Thierry Albertini a annoncé cette mesure ce mardi après avoir fait effectuer des relevés dans des classes maternelles et élémentaires de sa commune. "La température oscillait entre 33°C et 40°C dans les classes. Or les températures doivent encore grimper, je n'ai pas voulu prendre de risques" indique le Premier magistrat de la Valette-du-Var. Tous les établissements scolaires sont concernés, soit 11 écoles au total. A Cuers, ce sont les 2 écoles maternelles et les 4 élémentaires. L'école élémentaire Jean Moulin à Solliès-Pont et l'élémentaire Léi Cigalos à Puget-ville prennent les mêmes précautions.

Une cellule de veille est activée au sein de l'Inspection académique du Var. "Nous suivons attentivement l'évolution de la situation" commente le chef de cabinet de l'inspecteur d'académie.