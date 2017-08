Canicule | 41,1°C à Vallon Pont d'Arc, ce jeudi après-midi

Les records de chaleur ne sont pas battus mais les thermomètres s'en rapprochent en Drôme Ardèche ce jeudi. Les deux départements sont toujours en vigilance orange Canicule.

La température la plus chaude a été relevée à Vallon-Pont d'Arc, dans le Sud Ardèche, ce jeudi. 41,1°C. Ce n'est pas le record, rappelle Météo France, puisqu'en août 2003, le mercure avait atteint les 42,1°.

Dans la Drôme, c'est le Diois qui a le plus souffert de la chaleur avec 39,6°C à Saint-Romans-en-Diois. La commune se situe pourtant à plus de 500 m d'altitude.

Météo France a relevé 38,9°C à Valence. Il n'y avait pas fait si chaud depuis la canicule de 2003.

La vigilance orange canicule est maintenue jusqu'à ce samedi 7h en Drôme Ardèche.

Chaleur et pollution

Cette forte chaleur s'accompagne d'un épisode de pollution à l'ozone, typique de ces journées aux températures élevées, avec un fort ensoleillement.

Le niveau information est déclenché. Il est recommandé d'abaisser sa vitesse sur la route pour limiter la pollution.

Les personnes vulnérables (femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants, personnes âgées, personnes souffrant de pathologies pulmonaires ou respiratoires) sont invitées à limiter leurs sorties durant l'après-midi, à limiter les activités physiques et sportives intenses en plein air et à prendre conseil auprès de leur médecin en cas de symptômes ou d'inquiétude.