Canicule : 44,8 degrés relevés à Bras et 43 degrés à Salon-de-Provence

Alors que la vigilance rouge canicule a été maintenue dans les Bouches-du-Rhône ce vendredi, le mercure a atteint 44,8 degrés en Provence verte et 43 degrés à Salon-de-Provence. La préfecture annonce la poursuite de la circulation différenciée ce lundi 1er juillet à Marseille.

Plus de 45 degrés dépassés ce vendredi dans le Gard

Bras, France

Des températures supérieures à 40 degrés ont été relevées ce vendredi par Météo France en Provence. Le thermomètre a franchi les 41 degrés à Cabannes dans le nord des Bouches-du-Rhône et a atteint les 43 degrés à Salon-de-Provence. A Aix-en-Provence, il faisait à la mi-journée 42,3 degrés, 39,4 à Gréasque et 40,7 aux Pennes-Mirabeau et 31,3 à Marseille.

35,7 degrés à Toulon

Dans le Var, c'est à Bras qu'il a fait le plus chaud (44,8 degrés) et plus de 42 degrés sur le massif de la Sainte-Baume. A Toulon, il faisait 35,7 vendredi.

Un nouveau record de température a été enregistré en France vendredi après-midi dans le Gard : 45,8 degrés ont été relevés à Gallargues-le-Montueux.

Circulation différenciée reconduite lundi à Marseille

A Marseille, la circulation différenciée est étendue jusqu'à lundi. Elle n'autorise que les véhicules équipés d'une vignette Crit'Air de 0 à 3 dans le centre-ville. La stationnement est gratuit pour les résidents et doublé pour les non-résidents.