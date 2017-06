Canicule : 500 ouvertures sauvages de bouches à incendies mercredi en Île-de-France

Malgré les avertissements réguliers, jamais autant de bouches n'avaient été ouvertes avant ce mercredi, journée la plus chaude de la canicule en Ile-de-France.

Ce mercredi il y n'y a pas que les températures qui ont atteint des sommets. D'après l'estimation que France Bleu a pu recueillir auprès de Veolia qui distribue l'eau dans 150 communes autour de Paris, ce sont pas moins de 500 bouches et poteaux à incendie qui ont fait l'objet d'ouvertures sauvages hier en Ile-de-France. Résultat, un gâchis monumental : 150.000 mètres cube d'eau perdus, l'équivalent de "60 piscines olympiques".

Mais ces pertes sont loin d'être la seule sources d'inquiétude pour Véolia. Les avertissement sont régulièrement rappelés mais souvent ignorés par ceux qui veulent se rafraîchir sans penser aux conséquences de leurs gestes. Ces ouvertures de bouches peuvent gravement perturber le travail des pompiers s'ils doivent intervenir à proximité. La pression fait régulièrement des blessés. Et on le dit moins, mais les geysers font de gros dégâts, parfois spectaculaires. L'eau peut monter jusqu'au 2ème voir au 3ème étage de certains immeubles et les inonder complètement, de même que des parkings.