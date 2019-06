Canicule : 53 départements placés en vigilance orange

53 départements du centre et de l'est de la France ont été placés en vigilance orange ce lundi. Météo France prévoit des températures maximales oscillant entre 35 et 38 degrés mardi, puis 38 à 41 degrés, au plus chaud de l'épisode, de mercredi à vendredi.