Canicule : 66 départements en vigilance orange, encore très chaud mercredi

Il a encore fait très chaud mardi pour un mois de juin, et cela devrait continuer mercredi prévient Météo France, qui a décidé d'étendre encore mardi la vigilance orange canicule : 66 départements sont concernés.

Comme le prévoyait Météo France en début de semaine, l'épisode de canicule qui touche une bonne partie de la France depuis lundi va se poursuivre mercredi. Dix-sept nouveaux départements ont été placés en vigilance orange canicule mardi : Aisne (02), Aube (10), Doubs (25), Eure (27), Marne (51), Haute-Marne (52), Nord (59), Oise (60), Pas-de-Calais (62), Bas-Rhin (67), Haut-Rhin (68), Haute-Saône (70), Savoie (73), Haute-Savoie (74), Seine-Maritime (76), Somme (80) et Territoire-de-Belfort (90).

La vigilance orange est en revanche levée pour la Loire-Atlantique et la Vendée, ce qui porte à 66 le nombre de départements concernés.

Records nocturnes de chaleur dans l'Ouest

Des records de chaleur pour un mois de juin ont été battus dans la nuit de lundi à mardi. Il a fait 23°C minimum à Saint-Jean-de Luz, record nocturne battu aussi à Poitiers avec 22,8°, à Niort avec 22,2° et Cholet avec 21,3°. L'Ille-et-Vilaine a enregistré les températures les plus élevées, avec une pointe à 23,6° dans la nuit à Vitré.

Mercredi, c'est en journée que des records pourraient être battus, dans l'Ouest de la France où Météo France prévoit une "chaleur intense", et ajoute que "l'ambiance devient vite chaude et lourde" dans une grande partie du pays. Des orages pourront se développer sur les reliefs des Pyrénées, des Alpes et du Massif Central jusqu'aux Cévennes. Des orages plus isolés sont également possibles en fin de journée en plaine. Le risque orageux est "un peu plus marqué" entre la Normandie, le centre et la Bourgogne et en Midi-Pyrénées, précisé Météo France.

Alertes à la pollution dans les Hauts-de-France et en région parisienne

Les températures seront encore élevées mercredi : 27 à 32°C au plus chaud de l'après-midi en bord de mer, 33 à 36°C dans les terres et jusqu'à 37 ou 38°C plus localement en Ile-de-France et du Centre au Sud-ouest. Jeudi, les fortes chaleurs devraient toucher jeudi l'est du pays, avec un pic à 37°C en Alsace.

Conséquence de cet épisode caniculaire, un pic de pollution à l'ozone, constaté lundi, devait se poursuivre mardi et mercredi à Paris, selon Airparif. La pollution de l'air était également favorisée mardi dans les Hauts-de-France, et elle devait perdurer mercredi dans la région. La qualité de l'air se dégradait aussi mardi en Bourgogne et en Normandie.

Fortes chaleurs : alerte à la pollution de l'air dans les Hauts-de France https://t.co/oqSIEUV7d2 pic.twitter.com/AUJBGezh9f — France Bleu Picardie (@fbleupicardie) June 20, 2017

Un mort après une baignade en Indre-et-Loire, risque élevé d'incendies

Près de Tours (Indre-et-Loire), le corps d'un homme de 31 ans a été repêché mardi matin. La victime avait sauté dans la Loire dimanche depuis un pont de Tours pour se rafraîchir et avait été emportée dans un tourbillon.

Dans le département voisin de l'Indre, cinq départs de feu avaient été signalés lundi par les pompiers, qui craignent la multiplication d'incidents en raison des conditions caniculaires et du début des travaux de moisson. Dans les Pyrénées-Orientales, un incendie a parcouru lundi en fin d'après-midi huit hectares de végétation près de Collioure entraînant la mobilisation de 80 pompiers et cinq Canadair. "Le sol est très sec, le vent attise rapidement (les flammes)", ont indiqué les gendarmes du département.