Canicule : 67 départements en vigilance orange, arrivée des orages jeudi

Les fortes chaleurs ont encore atteint des records mercredi et la canicule va persister jeudi dans la majeure partie du pays. 67 départements sont en vigilance orange canicule.

37,4°C au Mans, 37,1°C à Orly, 36,°C à Tours ou encore 31,6°C à Cherbourg... des records de chaleur pour un mois de juin ont été battus mercredi dans une quinzaine de villes de la moitié nord du pays, a indiqué Météo-France. Des records de douceur nocturnes étaient par ailleurs attendus dans la nuit de mercredi à jeudi, notamment à Paris, selon les prévisionnistes, alors que la canicule devrait encore persister jeudi sur une grande partie de la France.

Des orages jeudi, avant une baisse des températures

Il fera encore jusqu'à 31°C en bord de mer et en Bretagne jeudi et jusqu'à 37°C ailleurs prévient Météo France, qui annonce des orages "sur l'ensemble du relief l'après-midi" et également localement en plaine, "des Hauts de France et du Grand Est jusqu'à l'intérieur de la Provence". De la grêle et de violentes rafales de vent sont possibles ponctuellement. Le rafraîchissement ne s'amorcera qu'à partir de vendredi par l'ouest du pays pour s'étendre progressivement au reste du pays.

#MétéoDeDemain Toujours caniculaire, il devrait faire + frais à partir de demain soir dans de nombreuses régions ➡ https://t.co/oAkxOPa1eb pic.twitter.com/9sHesYkfAm — Météo-France (@meteofrance) June 21, 2017

Piscines et plans d'eau pris d'assaut

Pour permettre à la population de trouver un peu de fraîcheur, diverses initiatives ont été lancées. En Seine-Saint-Denis, le conseil départemental a décidé de laisser la quasi-totalité de ses parcs ouverts 24 h sur 24. Dans de nombreuses communes, c'était la ruée sur les piscines et les plans d'eau mercredi. A Mont-Saint-Aignan, près de Rouen, des maîtres-nageurs ont été agressés par des baigneurs qu'ils rappelaient à l'ordre. La piscine était alors fréquentée par 1.300 personnes, qui ont dû être évacuées.

Maîtres-nageurs agressés et évacuation de la piscine de Mont-Saint-Aignan : ce que l'on sait https://t.co/wrAfnY2YR3 #Rouen pic.twitter.com/HpV81xBhZu — Bleu HNormandie (@fbleuhnormandie) June 21, 2017

L'attention va vers les plus vulnérables : ainsi à Paris, un numéro d'appel gratuit a été mis en place. Les sans-abri souffrent de la fournaise dans la capitale, comme Cédric, un ancien ébéniste, qui se réfugie dans les jardins publics où "il y a souvent des fontaines". L'association parisienne Les Enfants du Canal distribue des bouteilles d'eau aux SDF tandis qu'Eau de Paris offre des gourdes et installe des points d'eau en plus des 1.200 fontaines déjà accessibles gratuitement.

Le 115, numéro d'urgence des sans-abri, encore plus saturé qu'en hiver

Selon la Fédération des acteurs de la solidarité (Fnars), le 115, numéro d'urgence pour les sans-abri, déjà saturé en hiver avec seulement un appel sur deux aboutissant à une solution d'hébergement, refuse 60% des demandes en ce début d'été. A Paris, 557 personnes en famille ont sollicité le 115 mardi sans trouver de solution d'hébergement, "un pic", selon la fédération. Les départements où la situation est la plus tendue sont le Rhône, la Gironde, l'Isère et la Seine-Saint-Denis.

A Bordeaux, une trentaine de personnes sont exceptionnellement mobilisées (contre quatre habituellement) dans le cadre de la plateforme téléphonique mise en place par la mairie pour prendre des nouvelles des personnes âgées. Selon Nicolas Brugère, adjoint au maire de Bordeaux en charge de la santé des seniors, "a priori, avec les moyens mis en place, un phénomène comme celui de 2003 (année où une canicule meurtrière avait entraîné 15.000 décès supplémentaires - ndlr) ne devrait pas arriver". A Bordeaux-Lac, Sylviane Simonnet, chef de poste plage, explique "informer les parents de ne pas mettre les enfants au soleil, casquette, t-shirt, bien se mouiller avant d'entrer dans l'eau, voilà on fait beaucoup de prévention pour limiter les accidents". Des opérations de prévention étaient aussi organisées ailleurs en France, notamment à Dijon où la Mutualité Française Bourguignonne propose jusqu'au vendredi 23 juin des ateliers pour apprendre à se protéger du soleil.

Vitesse réduite sur les routes en raison de la pollution de l'air

En raison de la vague de forte chaleur, la procédure d'alerte à à la pollution à l'ozone a été déclenchée mercredi dans huit départements du Grand Est, a annoncé le site de surveillance Atmo Grand Est. L'alerte concerne les départements suivants: Ardennes, Marne, Haute-Marne, Meuse, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin. Les automobilistes sont appelés à réduire leur vitesse ou à limiter leurs déplacements et les personnes âgées ou vulnérables à éviter de sortir.

D'autres régions étaient encore confrontées à des pics de pollution mercredi. En Gironde, la préfecture a décidé de limiter les vitesses de circulation maximales sur l'ensemble de la rocade bordelaise mais aussi sur plusieurs axes autoroutiers à compter de mercredi soir.