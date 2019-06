CARTE - Canicule : quatre départements en vigilance rouge, 76 départements toujours en vigilance orange

Météo France a placé ce jeudi 76 départements en vigilance orange, en raison de la canicule qui s'intensifie sur la France. Quatre départements sont même placés en vigilance rouge : les Bouches-du-Rhône, le Gard, l'Hérault et le Vaucluse.

Des records prévus ce vendredi, jusqu'à 45°C dans le sud

Météo France évoque un "pic de chaleur exceptionnel" pour ces quatre départements du sud-est, vendredi.

Cette vigilance rouge est valable "de vendredi 10 heures à samedi 6 heures". "Vendredi après-midi, sur le Gard, le Vaucluse, l'Hérault et le nord des Bouches-du-Rhône (...), la chaleur sera exceptionnelle : on atteindra fréquemment 42 à 45 °C et des records absolus de températures maximales pourraient être battus", a détaillé Météo France.

Entre 34 et 39 degrés pour la plupart des départements

76 départements sont par ailleurs en vigilance orange, dont l'Orne et les Pyrénées-Orientales qui viennent de basculer. "Sur ces départements en vigilance orange canicule, les températures maximales resteront élevés le plus souvent entre 34 et 39 degrés, localement 40 degrés sur le Centre, l'Auvergne et la vallée du Rhône. Une baisse des températures maximales s'opère sur l'ouest de la Bretagne et de l'Aquitaine", a précisé Météo France.

Les départements en vigilance orange : Orne (61) et Pyrénées-Orientales (66), Ain (01), Allier (03), Alpes-de-Haute-Provence (04), Hautes-Alpes (05), Alpes-Maritimes (06), Ardèche (07), Ardennes (08), Ariège (09), Aube (10), Aude (11), Aveyron (12), Bouches-du-Rhône (13), Cantal (15), Charente (16), Charente-Maritime (17), Cher (18), Corrèze (19), Corse-du-Sud (2A), Haute-Corse (2B), Côte-d'Or (21), Creuse (23), Dordogne (24), Doubs (25), Drôme (26), Eure-et-Loir (28), Gard (30), Haute-Garonne (31), Gers (32), Hérault (34), Ille-et-Vilaine (35), Indre (36), Indre-et-Loire (37), Isère (38), Jura (39), Loir-et-Cher (41), Loire (42), Haute-Loire (43), Loire-Atlantique (44), Loiret (45), Lot (46), Lot-et-Garonne (47), Lozère (48), Maine-et-Loire (49), Marne (51), Haute-Marne (52), Mayenne (53), Meurthe-et-Moselle (54), Meuse (55), Moselle (57), Nièvre (58), Puy-de-Dôme (63), Bas-Rhin (67), Haut-Rhin (68), Rhône (69), Haute-Saône (70), Saône-et-Loire (71), Sarthe (72), Savoie (73), Haute-Savoie (74), Paris et petite couronne (75-92-93-94), Seine-et-Marne (77), Yvelines (78), Deux-Sèvres (79), Tarn (81), Tarn-et-Garonne (82), Var (83), Vaucluse (84), Vendée (85), Vienne (86), Haute-Vienne (87), Vosges (88), Yonne (89), Territoire-de-Belfort (90), Essonne (91) et Val-d'Oise (95).

-

► Plus d'infos à venir...