CARTE - Canicule : 78 départements désormais en vigilance orange

Météo France a placé 13 départements supplémentaires du sud et de l'ouest du pays en vigilance orange canicule ce mercredi. Au total, 78 départements sont concernés. La circulation différenciée a été mise en place dans plusieurs départements, dont Paris et des centaines d'écoles fermées.

13 nouveaux départements sont placés en vigilance orange canicule ce mercredi après-midi : Ariège (09), Aude (11), Bouches-du-Rhône (13), Charente-Maritime (17), Corse-du-Sud (2A), Haute-Corse (2B), Gard (30), Gers (32), Hérault (34), Ille-et-Vilaine (35), Loire-Atlantique (44), Var (83) et Vendée (85).

La vigilance est maintenue pour les 65 départements qui font déjà l’objet d'un suivi : Alpes-de-Haute-Provence (04), Hautes-Alpes (05), Alpes-Maritimes (06), Ardèche (07), Aveyron (12), Haute-Garonne (31), Lot-et-Garonne (47), Lozère (48), Maine-et-Loire (49), Mayenne (53), Sarthe (72), Vaucluse (84), Ain (01), Allier (03), Ardennes (08), Aube (10), Cantal (15), Charente (16), Cher (18), Corrèze (19), Côte-d'Or (21), Creuse (23), Dordogne (24), Doubs (25), Drôme (26), Eure-et-Loir (28), Indre (36), Indre-et-Loire (37), Isère (38), Jura (39), Loir-et-Cher (41), Loire (42), Haute-Loire (43), Loiret (45), Lot (46), Marne (51), Haute-Marne (52), Meurthe-et-Moselle (54), Meuse (55), Moselle (57), Nièvre (58), Puy-de-Dôme (63), Bas-Rhin (67), Haut-Rhin (68), Rhône (69), Haute-Saône (70), Saône-et-Loire (71), Savoie (73), Haute-Savoie (74), Yvelines (78), Deux-Sèvres (79), Tarn (81), Tarn-et-Garonne (82), Vienne (86), Haute-Vienne (87), Vosges (88), Yonne (89), Territoire-de-Belfort (90), Essonne (91) et Val-d'Oise (95).

► Le point sur les écoles fermées

Des records de température battus, 41°C attendus jeudi

Ces très fortes chaleurs sont liées à des remontées d'air très chaud d'Afrique du Nord. À 15 heures ce mardi après-midi, il faisait 40.3 degrés à Peyrolles-en-Provence, 38.2 degrés à Clermont-Ferrand, 38 degrés à Brive, 36 degrés à Lyon Bron et 33,2 degrés à Paris-Montsouris selon Météo France. Les prévisionnistes attendent des températures comprises entre 38 et 40 degrés du Sud-Ouest vers le Massif central et vers la Provence enfin de journée.

La nuit de mercredi à jeudi sera particulièrement chaude avec des températures minimales au lever du jour souvent comprises entre 20 et 24 degrés prévient Météo France. Jeudi après-midi, le mercure atteindra 38 à 41 degrés sur les régions au sud de la Loire, 33 à 37 degrés plus au nord sur les départements en vigilance orange et un peu moins sur les côtes méditerranéennes.

Des records devraient être battus vendredi après-midi en basse vallée du Rhône avec des températures comprises entre 42 et 44 degrés.

La circulation différenciée mise en place à Paris, Lyon et Marseille

Dans plusieurs villes de France cette vague de chaleur s'accompagne de pics de pollution à l'ozone. En région parisienne, la circulation différenciée mise en place ce mercredi sera reconduite jeudi. Seuls les véhicules munis d'une vignette Crit'Air de classe 0, 1 et 2 sont autorisés à circuler à l'intérieur du périmètre délimité par l'A86, soit Paris et la petite couronne.

Même chose à Lyon et Villeurbanne où a annoncé la préfecture de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône sur Twitter.

Pour la première fois, la circulation différenciée sera aussi mise en place à Marseille jeudi. "Seuls les véhicules ayant une vignette Crit'air de 1 à 3, les véhicules hybrides ou électriques (...) seront autorisés à circuler dans le périmètre de restriction" qui englobe le centre-ville de la cité phocéenne, a expliqué la préfecture dans un communiqué détaillant le dispositif.

La circulation différenciée est également mise en place à Annecy. Elle sera mise en place à Strasbourg jeudi. La vitesse maximale autorisée est abaissée de 20km/h dans toute l'Alsace. La vitesse est également réduite en Vaucluse et en Isère. À Chambéry, les transports (location de vélo et forfait journée de bus) sont au tarif d'un euro.