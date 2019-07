Canicule : on a frôlé les 40° C en Mayenne ce mardi

Grez-en-Bouère, France

Le record de chaleur en Mayenne tient toujours. Météo France avait relevé en 2003, lors de l'épisode meurtrier de canicule, 40.4°C à Saint-Fort, près de Château-Gontier-sur-Mayenne.

Selon les relevés de ce mardi, on a frôlé les 40°C. Le thermomètre est monté jusqu'à 39.4°C à Grez-en-Bouère, 38.2°C à Montourtier et à Laval 38.7°C soit 1°C de plus que lors de la journée la plus chaude pour la précédente vague de chaleur intense au mois de juin.

Les températures devraient connaître une légère baisse ce mercredi avant une remontée dans la journée de jeudi.