Orléans, France

En centre ville et dans le quartier de l'Argonne, la ville d'Orléans met deux pièces "rafraîchies" à la disposition des habitants, qui peuvent s'y rendre pour souffler. Elles se situent dans deux résidences pour personnes âgées, le foyer Isabelle Romée, dans le quartier Bourgogne, et la résidence Alice Lemesle, à l'Argonne. "Nous pouvons accueillir des gens de l'extérieur, c'est fait pour ça, à partir de 9 heures et jusqu'à 22 heures le soir" explique Stéphanie Chevalier, la directrice de la résidence Alice Lemesle. "Nous servirons des boissons fraîches, et s'ils le souhaitent ils pourront participer aux animations, elles ont lieu dans notre pièce climatisée".

Il fait un peu chaud derrière les vitres de la médiathèque place Gambetta, c'est peut-être mieux d'aller au cinéma

Autre lieu "refuge" : les médiathèques et bibliothèques de la ville. Mais toutes ne sont pas logées à la même enseigne, à Orléans. Celle du quartier de la Source, la médiathèque Maurice Genevoix, est climatisée et il y fait bon, assurent les utilisateurs, autour de 23 degrés. Mais à la médiathèque du centre ville, place Gambetta, on déchante rapidement. Il fait chaud entre les rayonnages, encore plus derrière les tables de lecture installées juste derrière les vitres du bâtiment. Il a même fallu fermer le 4ème étage, il y faisait plus de 35 degrés ce vendredi. Autre bémol : les bibliothèques municipales sont en horaires d'été, elles ne sont pas ouvertes tous les jours.

Les médiathèques d'Orléans sont en horaire d'été © Radio France - Anne Oger

Les gens viennent avant tout parce qu'ils ont envie de voir un film, et c'est vrai que toutes nos salles sont climatisées... en ce moment

Grazia, une habituée de la place Gambetta, peine à se rafraîchir, avec son éventail : "je crois qu'il vaudrait mieux aller au cinéma !" Le cinéma, c'est une bonne idée, toutes les salles d'Orléans et de la métropole sont climatisées. "Pour l'instant !" précise Roger Georges, le directeur du cinéma Pathé Place de Loire à Orléans. "Parce qu'il faut bien être honnête : parfois avec des températures comme celles-là, plus de 40 degrés parfois au soleil, nos climatisations forcent un peu. Mais en ce moment, oui, il fait frais dans nos salles, entre 20 et 22 degrés, certains clients trouvent même que c'est froid. Ceci dit, moi je pense que les gens viennent parce qu'ils ont envie de voir un film, et qu'accessoirement ils trouvent cette fraîcheur agréable".

Le Musée des Beaux-Arts et la Cathédrale d'Orléans

Le Musée des Beaux Arts, également, fait partie des lieux frais et climatisés à Orléans, et il est ouvert largement cet été, du mardi au samedi de 10h à 18h, et même jusqu'à 20h le vendredi, et le dimanche de 13h à 18h. Il y a aussi la cathédrale d'Orléans, un lieu frais par excellence. Et pour permettre aux orléanais de trouver un peu de fraîcheur dans les parcs et jardins, la ville d'Orléans repousse les horaires d'ouverture. Ils seront ouverts jusqu'à 21h30 le soir, au moins jusqu'au 10 août. En revanche le Palais des Sports, considéré lui aussi comme un lieu rafraîchi en cas de canicule, il est fermé jusqu'au 13 août.