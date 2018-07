Gros coup de chaud sur Paris ! Météo France prévoit un épisode de fortes chaleurs qui va se poursuivre et s’intensifier en Île-de-France. Conséquence : le préfet a décidé de relever le niveau d’alerte en activant le niveau 3 du plan canicule.

Alerte canicule à Paris (et ailleurs en France). Il va faire chaud, très chaud jusqu'au week-end. La préfecture de la région d’Île-de-France a donc décidé de déclencher le niveau 3 sur 4 du plan canicule 2018 dans la capitale.

[#canicule ] Le Préfet de région décide de l'activation du niveau 3 du Plan canicule 2018 à Paris en concertation avec @Paris, @ARS_IDF et @prefpolice

Retrouvez toutes les Info ICI ➡️ https://t.co/sNIOu9xrc5pic.twitter.com/R4c3PTyPOV — Préfet d'Île-de-France, préfet de Paris (@Prefet75_IDF) July 23, 2018

Plusieurs mesures spécifiques

Concrètement, ce niveau 3 du plan canicule permet de déclencher les mesures suivantes :

Activation par la maire de Paris d’un centre d’appel téléphonique (3975) qui prend contact avec les personnes fragiles qui se sont préalablement inscrites à cet effet ou dont la situation critique lui est signalée

Séjour en salles rafraîchies (entre 14 heures et 18 heures) de toutes les personnes considérées comme fragiles par des professionnels de la santé ou du social, ainsi que par les intervenants du 3975. (…) Ces salles sont situées, notamment, dans des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD)."

Ouverture de salles rafraîchies en accès libre (entre 14 heures et 18 heures), notamment dans les mairies d'arrondissement et des clubs du Centre d'action sociale de la Ville de Paris, pour les personnes non inscrites au fichier Chalex (Chaleur extrême).

Les maraudes associatives et municipales sont renforcées. Des lieux rafraîchis sont signalés à l'usage du grand public, d'autres sont spécialement aménagés pour offrir aux personnes fragiles un répit sécurisé au frais.

Protéger les plus fragiles

Le plan canicule vise à protéger les personnes les plus fragiles : les femmes enceintes, les personnes âgées et les enfants. La canicule est définie comme un niveau de très fortes chaleurs le jour et la nuit pendant au moins trois jours consécutifs. Il y a des bons gestes à adopter.

Boire entre 1,5 à 2 litres par jour sauf contre-indications médicales

Mangez comme d'habitude au besoin en fractionnant les repas, de préférence des fruits et des légumes,

Ne sortez pas aux heures les plus chaudes de la journée (généralement entre 12 et 16h),

Évitez les activités aux heures les plus chaudes : sport, jardinage, bricolage...

: sport, jardinage, bricolage... Si vous ne disposez pas d’une pièce fraîche chez vous, rendez-vous dans un endroit climatisé et restez-y au moins deux heures.

Vous pouvez retrouver toutes ces recommandations sur le site du ministère de la santé.