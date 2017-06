Canicule : alerte levée en Côte-d'Or et en Saône-et-Loire après des records de chaleur battus

Les préfectures de Côte-d'Or et de Saône-et-Loire ont levé les plans d'alerte canicule. Le thermomètre redescend après avoir battu des records dans la région.

La Canicule qui n'est presque plus qu'un mauvais souvenir en Côte-d'Or et en Saône et Loire. L'alerte a été levée dans nos deux départements cette fin de semaine et elle ne concernait plus ce vendredi soir que sept département de Rhone-Alpes. On a battu un record à Dijon ce jeudi avec 36,4°C à l'ombre. Le précédent record datait de 1947, il y a 70 ans, avec 36°C tout rond relevés un 22 juin.

#Canicule2017 Encore plusieurs #records de chaleur battus en France pour un mois de juin hier après-midi 🌡️ pic.twitter.com/zupQ7cCY83 — Météo-France (@meteofrance) June 23, 2017

C'est désormais la sécheresse qui menace. Des mesures de restrictions concernant l'arrosage sont mises en place à compter de lundi.