Canicule attendue dans la Vienne et les Deux-Sèvres

L'été vient à peine de commencer, et la canicule arrive déjà partout en France. La Vienne et les deux-Sèvres vont aussi connaître de très fortes températures.

La canicule est annoncée pour la semaine prochaine, mais les températures commencent déjà à monter ce dimanche 23 juin. C'est un air chaud venu de l'Afrique du Sud et du Sahara qui apporte avec lui les fortes chaleurs.

Selon le centre départemental de Météo France, la Vienne et les deux-Sèvres devraient passer en alerte canicule mardi 25 juin dans l'après-midi. Pour les températures les plus fortes, Météo France prévoit entre 38 et 39 degrés mercredi et jeudi prochains. Dans la Vienne, cela concerna surtout le loudunais et le civraisien, tandis que dans les Deux-Sèvres, le niortais mellois devrait subir aussi ces températures.

Un épisode caniculaire est défini lorsque les températures en journées dépassent les 35 degrés et ne descendent pas en-dessous de 20 degrés la nuit.