Gignac, France

A Gignac, au nord de Montpellier, il fait très très chaud en ce moment. Le mercure monte régulièrement jusqu'à 38° alors, au centre de loisirs Mescladis, tout est mis en oeuvre pour que les enfants ne souffrent pas trop de la canicule. Ils sont une soixantaine, chaque jour, à venir passer du bon temps. Casquette obligatoire pour tout le monde.

Casquettes et crème solaire obligatoires

Dans la listes des choses à faire impérativement : "à tous on leur passe de la crème deux fois par jour, le matin et l'après-midi, de la tête aux pieds" précise Pauline, un des animatrices, tout en badigeonnant soigneusement un des bambins. En début d'après-midi, pas question de mettre le nez dehors, "les enfants ne sortent pas, ils restent au frais dans les salles climatisées" indique Anastasia, la directrice adjointe.

On est en alerte cavicule rouge

Ensuite, place aux jeux d'eau! Les plus petits barbotent dans des mini-piscines gonflables installées à l'ombre, sous l’œil attentif de Louis, "on les mouille plus souvent, on mouille leur casquette, tout le temps, toute la journée". A quelques mètres de là, il y a un brumisateur qui fonctionne en permanence, "on est en alerte cavicule rouge (sic)! Alors c'est bien quand on a chaud" commente un des enfants qui vent juste de s'y mouiller.

Un peu plus loin encore, se trouvent les trois piscines hors-sol pour les plus grands, couvées du regard par un surveillant de baignade. "Aujourd'hui, il y en a une qui est à 31, l'autre à 32 et l'autre à 33" fait remarquer un petit garçon en maillot de bain. Les trois piscines sont vidées et remplies à nouveau, avec de l'eau plus fraîche.

Une buvette pour boire de l'eau

Dans la cour, tuyau à la main, une des animatrice arrose abondamment le sol pour rafraîchir l'atmosphère et bien évidemment, elle en fait profiter tous les enfants qui sont à sa portée. Personne ne se plaint, tout le monde se régale. Arrive l'heure du goûter, rendez-vous sous le préau autour de la buvette. Posés sur le bar, des gobelets multicolores remplis d'eau, "pour nous l'idéal, ce serait qu'ils boivent un grand verre toutes les heures" explique Michel Blanes, adjoint au maire en charge du sport et du social.

J'aime pas le soleil !

Globalement, les enfants ont l'air de très bien supporter les températures élevées du moment sauf cette fillette, toute frêle sous son grand chapeau, qui a l'air beaucoup moins enthousiaste que ses petits camarade, "j'aime pas, il fait trop trop chaud. Je crains la chaleur, j'aime pas le soleil !"

Le brumisateur fonctionne en permanence © Radio France - Salah Hamdaoui

Les 3 piscines pour les plus grands © Radio France - Salah Hamdaoui

La fameuse buvette © Radio France - Salah Hamdaoui