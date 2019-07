Canicule : Au Mans, le maire annonce des mesures systématiques à chaque nouvelle alerte

Comme d'autres villes de France, le Mans va suffoquer demain et jeudi. La ville est en alerte orange canicule. Et ça pourrait se répéter de plus en plus souvent. Alors le maire, Stéphane le Foll, annonce des mesures qui deviendront automatiques, à chaque nouveau pic de températures.

39 degrés Celsius, 40 degrés Celsius. Voilà les tendances au Mans pour ce mardi 23 juillet. Des températures qui se répéteront jeudi. La ville du Mans a pris des mesures pour tenter de suffoquer un peu moins. Mesures exceptionnelles qui deviendront systématiques à chaque nouvelle alerte canicule annonce le maire, Stéphane le Foll.

"On a ramassé tout ce qu'on faisait déjà en cas de canicule, explique le maire. Et maintenant, dès qu'il y a une canicule, tout ce protocole se met en place automatiquement. On ne refait pas un débat, c'est automatique maintenant."

Des parking relais gratuits et un billet de tramway journalier à 1€50

"Pour permettre aux gens d'utiliser les transports collectifs pendant la journée et d'éviter d'ajouter des voitures dans la ville."

Un numéro vert joignable toute la semaine pour avertir si des personnes fragiles sont en difficultés : le 0 800 00 72 70

"Les gens peuvent appeler pour alerter si ils ont l'impression qu'il y a une personne isolée, qui risque des problèmes d'insolation."

Le même système que l'hiver pour les sans-abri

C'est un point qu'on oublie souvent mais il y a plus de morts l'été sous la canicule, que l'hiver avec le froid" Stéphane Le Foll

"Là aussi il y a un suivi, la salle de concert de la Flambée va être ouverte pour les SDF. On aura aussi des distributions d'eau."

L'ouverture des piscines de 8 heures à 20 heures, jusqu'à 21 heures le mardi

"On fait attention sur les activités des enfants à ne pas les faire en plein soleil, aux heures les plus chaudes."

Des brumisateurs installés dans les parcs. Ces derniers resteront ouverts plus tard, jusqu'à 22 heures ou minuit

Du renfort dans les établissements qui accueillent des personnes âgées

"Il y a un suivi des seniors dans tous nos bâtiments avec des zones climatisées, boissons, rafraîchissements."

"La mairie réfléchit aussi à des radars pédagogiques, qui ne sanctionnent pas mais qui appellent à ralentir : "On aura toute une information pour faire ralentir les voitures, prévoit le maire. Puisqu'on sait que dès qu'il y a une canicule, dès qu'il fait chaud, on a des risques de pollution. Donc on voudrait que les véhicules baissent leur vitesse."