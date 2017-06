Canicule : on a battu des records de température en Mayenne

La journée d'hier (mercredi 21 juin) a été la journée la plus chaude lors d'un mois de juin depuis 1945 avec une moyenne nationale de 26.4 degrés. 1945 est un peu une année zéro pour Météo France qui relève tous les jours la température dans 30 villes et fait une moyenne.

A Grez-en-Bouère dans le Sud-Mayenne on a atteint les 37.1 degrés mercredi. A Laval, la journée la plus chaude c'était mardi avec 35.6 degrés. La canicule a donc frappé de plein fouet la Mayenne comme d'ailleurs une grande partie de la France depuis lundi. On parle d'ailleurs de canicule car l'épisode a duré plusieurs jours, quand c'est seulement une journée, on parle de pic de chaleur.

Une canicule précoce

Il y a déjà eu des canicules en France, en 1947, en 1976 mais aussi en 2003. 2003, 14 jours de très forte chaleur qui avaient couté la vie à 15 mille personnes. Mais depuis plusieurs années, ces épisodes de canicule n'ont pas lieu qu'en juillet et/ou en août, mais de juin à septembre. C'est une conséquence du réchauffement climatique.

10 degrés de moins la semaine prochaine

De l'air froid arrive de la Manche, avec à la clé des orages, et une forte baisse des températures. La semaine prochaine on va même être en dessous des normales saisonnières, il va falloir remettre des pulls!