Canicule : les viticulteurs organisent la résistance

Certains victiculteurs, comme les producteurs du Champagne Moussé & Fils à Cuisles (Marne) ont modifié toute leur organisation à cause de la canicule.

En cette période de palissage, le nettoyage et le rangement des branches et des feuilles de vigne, Didier rentre habituellement à la maison après 17h00, "là c'est impossible avec cette chaleur", précise le responsable de l'équipe des palisseurs.

En concertation avec leurs ouvriers, Didier et le patron de la maison Moussé & Fils ont décidé de modifier leurs horaires jusqu'à ce week-end, ils commencent à 5h00 du matin et quittent les vignes à midi.

Les responsables et les palisseurs de Moussé & Fils ont décidé de commencer à 5h00 du matin pour finir plus tôt. © Radio France - Diane Sprimont

Pour résister à la chaleur, certains palisseurs font bien attention à s'hydrater toutes les quinze minutes. © Radio France - Diane Sprimont

Une bonne nouvelle pour les vignes

D'après Julie qui est la commerciale du site, l'arrivée de cette vague de chaleur est une bonne chose pour leur production, "avec le gris, la pluie et les températures qui ont eu du mal à monter, finalement on est content d'avoir une semaine de lumière et de chaleur. Le végétal va pousser et le fruit va grandir."

Selon les conditions météorologiques actuelles, les responsables de la maison Champagne Moussé & Fils prévoient la récolte des fruits vers le 15 ou le 20 septembre, "au final, ce sera une année normale", sourit Julie.