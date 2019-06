Canicule : ça se bouscule pour acheter des climatiseurs

La Savoie et la Haute-Savoie sont désormais en alerte orange canicule. Depuis quelques jours, les rayons des climatiseurs et ventilateurs sont dévalisés.

Rayon climatisations et ventilateurs d'un magasin de Chambéry

Savoie, France

Pour certains la canicule est une aubaine. C’est le cas, par exemple, des vendeurs de climatiseurs, rafraîchisseurs et ventilateurs. Depuis quelques jours les rayons sont pris d’assaut, et maintenant que la Savoie et la Haute-Savoie sont placées en vigilance orange canicule par Météo France, les ventes devraient encore augmenter.

« C’est un peu la panique au rayon des clim et ventilateurs, mais c’est du bon commerce et on a prévu les stocks », David, responsable d’un rayon clim dans un magasin de bricolage de Chambéry.

A chaque fois c’est la même chose, la hausse des températures fait augmenter les ventes. Des clients comme Charles viennent acheter un climatiseur pour leurs parents : « ma maman à 94 ans, j’estime que le ventilateur n’est plus suffisant, j’achète donc un climatiseur sur roulettes pour sa pièce de vie et sa chambre ». Martine, elle redoute de mal dormir les nuits à venir, elle préfère donc anticiper, même si elle ne souffre pas encore trop de la chaleur.

Certains clients ont commandé leur climatiseur début avril

David vend des climatiseurs et ventilateurs depuis près de trente ans dans un magasin de bricolage de Chambéry. Pour la première fois cette année il a vu des clients largement anticiper l’achat de climatiseurs en les commandant dès la fin mars, début avril. Pour lui ça s'explique par le réchauffement climatique : "les gens savent qu'ils auront de plus en plus chaud"...

Quant à l’impact négatif sur l’environnement, dans les rayons certains y pensent. C’est le cas de Charles, mais entre le confort de sa mère âgée, et la préservation de la planète « il faut faire un choix, et il est vite fait. Par contre pour mon usage personnel, il n’est pas question d’acheter une clim ».