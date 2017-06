Canicule : ce mercredi a été la journée de juin la plus chaude en France et en Île-de-France depuis 1945

Il n'a pas fait aussi chaud au mois de juin en France depuis plus de 70 ans. Ce mercredi, premier jour de l'été, a été la journée de juin la plus chaude depuis 1945. La moyenne des températures au niveau national a atteint 26,4 degrés. Et les records sont aussi tombés en Île-de-France.

Pour un mois de juin, des records de chaleur ont été battus ce mercredi dans une quinzaine de villes de la moitié nord du pays. Par exemple à Orly, on a dépassé les 37 degrés. Selon Météo France, le record du 16 juin 1947 a été battu dans cette ville du Val-de-Marne.

Une journée et une nuit de tous les records

Comme l'indiquent les prévisionnistes, il s'agit donc de la journée de juin la plus chaude enregistrée depuis l'après-guerre. La moyenne nationale a atteint 26,4 degrés. Du jamais vu depuis 1945.

Des records de chaleur en journée, mais aussi en pleine nuit. Toujours à Paris, selon Keraunos, l'Observatoire français des tornades et orages violents, "le record mensuel de douceur nocturne (23.4°C) a été égalé en cette nuit de solstice !"

Nuit tropicale à #Paris, le record mensuel de douceur nocturne (23.4°C) a été égalé en cette nuit de solstice ! #canicule pic.twitter.com/WyiB0MAPOX — Keraunos (@KeraunosObs) June 21, 2017

Vigilance orange canicule en Île-de-France

Selon Keraunos, il a donc fait 23,4 degrés à Paris pour cette nuit la plus courte de l'année. Il a également fait 22.3°c à Roissy et 20°c à Melun en Seine-et-Marne. "Les anciens records dataient de juin 1976", précise l'observatoire.

Nuit exceptionnelle à #Paris et environs avec records mensuels de douceur nocturne. Les anciens records dataient de juin 1976. #canicule2017 pic.twitter.com/CaIGsN4PsD — Keraunos (@KeraunosObs) June 22, 2017

Ce jeudi, les températures baissent un tout petit peu mais 71 départements restent en vigilance orange pour la journée (dont l’Île-de-France). Selon Météo France, "l'épisode caniculaire devrait se terminer dans la nuit de jeudi à vendredi dans beaucoup de régions, avec une arrivée d'air moins chaud par l'Ouest."

Pic de pollution et restrictions de circulation

Par ailleurs, à cause d'un pic de pollution à l'ozone, la préfecture de police de Paris impose des restrictions à la circulation pour ce jeudi. La capitale et sa petite couronne sont concernées : seuls les véhicules à vignette Crit'Air 0, 1, 2 ou 3 sont autorisés à rouler. Les voitures avec les vignettes 4 et 5 (les plus polluantes) sont interdites. Ces restrictions sont valables ce jeudi entre 5h30 et minuit, à l'intérieur du périmètre délimité par l'autoroute A86. Si vous n'avez pas encore votre vignette, vous risquerez 45€ d'amende à partir du 1er juillet.