Canicule : ce qu'il faut savoir en Sarthe

Les températures atteignent 38 et même 39 degrés en Sarthe mercredi et l'alerte orange à la canicule se poursuit jusqu'à jeudi soir. Voilà ce qu'il faut savoir pour rester au frais.

Les températures sont encore très élevées en Sarthe mercredi. Le département est en vigilance orange à la canicule jusqu'à jeudi au moins, comme de nombreux départements français. Voilà ce qu'il faut savoir pour se protéger de la chaleur.

Les numéros utiles

Vous êtes seuls, en mauvaise santé, âgé, handicapé ? Vous connaissez une personne dans cette situation ? N'hésitez pas à le signaler en appelant la mairie ou le CCAS de votre commune. La Préfecture de la Sarthe a mis un numéro en place :

Vague de chaleur : activation de la plate-forme téléphonique 0800 06 66 66

Et au Mans, un numéro vert est disponible. Au Mans, un numéro vert est en place pour permettre aux personnes qui le souhaitent de se faire connaître. Appelez le 0 800 200 024 du lundi au vendredi de 9 heures 30 à midi et de 13 heures 30 à 16 heures 30.

Tous à l'eau ! Et à l'ombre...

La Sarthe dispose de nombreuses bases de loisirs où l'on peut trouver ombre et rafraîchissements. Et pourquoi pas se baigner, comme à Marçon, Brûlon, Spay, Arnage à la Gemmerie, La Flèche à la Monnerie, la Ferté-Bernard, Tuffé, Lavaré, Sillé-le-Guillaume et Mansigné. Et au Mans, au parc Théodore Monod, les fontaines ont la cote.