Canicule : comment aider les personnes vulnérables à se protéger de la chaleur ?

Les personnes âgées sont souvent plus vulnérables que les autres face à la canicule. Dans les maisons de retraite comme à la campagne, un protocole est mis en place pour éviter qu'elles ne souffrent trop de la chaleur.

On doit parfois se battre pour faire boire les personnes âgées

Les ventilateurs tournent à fond dans la grande salle de la maison de retraite Joliot Curie au Mans mais ils ont du mal à refroidir l'athmosphère. "Il fait chaud" soupire Marie-Reine qui vient de fêter ses 82 ans. "D'habitude, on prend l'air sous le porche mais là c'est intenable". Raymonde, 92 ans, elle aussi a du mal à respirer. "Ma chambre est au troisième étage et il fait au moins 30 degrés. Pourtant les volets sont fermés". Heureusement le personnel de la maison de retraite est aux petits soins. Elisabeth s'occupe des repas. " Nous les faisons boire régulièrement. Au goûter, ils ont des glaces, des fruits et des jus de fruits". Mais il faut parfois se battre pour faire boire les personnes âgées reconnait Véronique une aide soignante. " Elles n'ont pas forcément soif, c'est comme pour les habiller en tenue légère, certaines veulent absolument mettre un gilet, alors il faut négocier, mais on y arrive". Les personnes âgées perdent souvent la sensation de soif reconnait Ophélie qui coordonne les infirmières de la maison de retraite. " Le métabolisme d'une personne âgée est différent du nôtre. Elle nous disent qu'elles n'ont pas soif alors que le risque de déshydratation est fort. Elles transpirent moins aussi, ce qui a pour effet de réchauffer la température de leur corps. Il y a de signes qui ne trompent pas quand une personne a des maux de tête, un comportement inhabituel, le visage rouge, une forte température, il faut s'inquiéter".

Ophélie, infirmière coordinatrice de la maison de retraire Joliot Curie Copier

Depuis la canicule de 2003, nous avons mis en place un protocole pour éviter les drames

Les volets des chambres sont fermés dans la journée, les ventilateurs sont allumés dès le matin et évidemment, les aides soignantes proposent aux résidents de boire plus que d'habitude. Depuis la canicule de 2003 qui avait fait près de 20 000 victimes en France, la maison de retraite Joliot Curie dispose de 4 salles climatisées. "On s'est préparé" explique Sonia Philippe, la directrice adjointe de la maison de retraite. " On a des salles climatisées, des ventilateurs, des brumisateurs, tout un protocole et du matériel qu'on avait pas en 2003. Il y a 14 ans, on n'avait pas anticipé. Cette vague de chaleur reste exceptionnelle en Sarthe"

Sonia Philippe, directrice adjointe de la maison de retraite Joliot Curie au Mans Copier

Un registre ouvert dans les communes rurales pour les personnes isolées

Autre inquiétude avec ces fortes chaleurs, les personnes qui vivent seules, chez elles, à la campagne et notamment les personnes âgées. Elles n'ont pas toujours de la famille à proximité, capable d'intervenir rapidement en cas de pépin. Alors elles peuvent, si elles le souhaitent, s'inscrire sur une liste auprès de leur mairie qui les appelle régulièrement pour savoir si tout va bien. Il s'agit d'un registre confidentiel où figurent le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la personne mais aussi ses petites habitudes. Clémentine Lepeltier dirige le centre intercommunal d'action sociale à Bonnétable : " On les appelle une à deux fois par semaine en fonction de leurs souhaits et de leurs habitudes. Si il y a une après-midi où elles ne sont pas là ou si elles prévoient de partir en vacances, on le note pour ne pas s'inquiéter et ne pas intervenir inutilement. Sinon, on prévient la famille ou, dans les cas graves, on envoie les pompiers et le SAMU mais cela reste exceptionnel".

Clémentine Lepeltier dirige le centre d'action intercommunal du Maine saosnois à Bonnétable Copier

A Ecommoy, au sud du Mans, c'est le policier municipal qui passe au domicile des personnes inscrites sur ce registre. "Quitte à modifier sa tournée et à patrouiller un peu moins devant les écoles", explique le maire Sébastien Gouhier. Des informations pratiques sont aussi diffusées sur les panneaux d'affichage électronique de la commune et dans le bulletin municipal.

Pour toute information, la plate-forme téléphonique Canicule info service vous conseille au 0 800 06 66 66 (appel gratuit depuis un poste fixe), du lundi au samedi de 9h à 20h .

