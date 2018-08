Nantes, France

La France a chaud. Une grande majorité des départements est en vigilance orange à la chaleur. Certains métiers sont en première ligne. Jérémy par exemple. Il est pizzaïolo à Nantes et travaille toute la journée devant ses fours.

"Dehors, il fait 35 degrés, avec les fours on peut rajouter dix-quinze degrés. Toute la journée de huit heures à minuit, il fait très très chaud, confirme-t-il. Mais on a pas le choix, on s'habitue."

Jérémy devant ses fours © Radio France

Sous un arbre, deux livreurs à vélo attendent leur prochaine commande. Ils patientent à l'ombre, et en buvant de l'eau. Mais quand leur smartphone vibre, ils doivent repartir et pédaler sous le soleil. Ils sont nombreux à faire comme Abdoul Arman : "Moi j'ai un vélo électrique, c'est quand même moins fatiguant."

Et ceux qui travaillent à l'intérieur? Benjamin est vendeur à la Maison Lemaitre, un caviste. "C'est vrai qu'on bouge beaucoup, toute la journée on a vite chaud", reconnait-il.

Mais ce qu'il préfère, avec ses collègues, c'est descendre ranger la cave. "Juste en dessous du magasin, on a une cave. Il fait une vingtaine de degrés. C'est idéal. Et on se bat un peu pour ranger la cave, rigole-t-il. On reste quand même en haut mais quand on y va ça fait du bien."

Et ça permet de se rafraîchir un peu les idées. Comme eux, les vendeurs de kebab, boulangers, cuisiniers travaillent au chaud. Si ils confient s'habituer, ils rappellent le premier réflexe qu'ils ont : boire beaucoup d'eau.