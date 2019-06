Canicule : comment limiter les risques quand on veut continuer à faire du sport ?

Paris, France

Il n'est pas encore tout à fait midi mais le soleil tape fort, et malgré les températures qui frôlent les 30 degrés ce jeudi, plusieurs Parisiens continuent de faire leur jogging sur les bords de Seine. Des inconditionnels que la ministre de la Santé a qualifié mercredi sur France 2, "d'irresponsables".

"Je transpire, je suis un peu chaos"

Pas de quoi décourager Corentin, qui, rouge et dégoulinant, termine sa course quotidienne. Lui ne voit pas le problème, ni les risques. "Je n'ai rien ressenti de dangereux pour l'instant", assure le trentenaire qui concède quand même être "chaos" après 30 minutes de course au soleil. Autour de lui beaucoup de trentenaires, mais pas seulement.

Ania a 78 ans, mais elle continue de faire du sport, chaque matin. Diabétique, elle s'impose cet exercice quotidien, canicule ou pas. "Je cours un peu, pas trop, j'ai toujours de l'eau", explique-t-elle. Elle a aussi "promis à [ses] enfants, _si je suis fatiguée, je rentre_".

"Il faut être prudent"

Un peu plus loin, Alexandre, un coach sportif est en pleine séance d'abdos avec une élève. Avec la chaleur, il a adapté le programme, et aussi le lieu. "Il faut "être attentif, prudent, et choisir un bon lieu", à l'ombre, de préférence au bord de l'eau, explique-t-il.

Autre conseil, éviter absolument les efforts physiques entre 11 heures et 16 heures, "c'est dangereux", insiste le coach.

Dernier avertissement, limiter les exercices trop intenses qui risquent de faire trop augmenter le rythme cardiaque. Préférer par exemple le renforcement musculaire. Pensez aussi à boire beaucoup d'eau, et à protéger votre tête.

Le reportage de France Bleu Paris