Canicule : comment protéger nos animaux de compagnie ?

Chiens, chats, lapins ou encore poissons : nos animaux de compagnie souffrent aussi de la canicule. Alors, que faut-il faire et ne pas faire pour les protéger de la chaleur ?

Gardez vos chiens et chats au frais

Comme pour nous, on essaie de garder nos chiens et nos chats dans les endroits les plus frais possibles. Il faut aussi limiter les promenades, les vétérinaires préconisent de les sortir le matin au réveil avant le petit déjeuner et le soir avant d'aller au lit. Mais surtout, on ne coupe ses poils : sa fourrure fait barrière anti-chaleur.

Lui donner à boire et le mouiller régulièrement

La règle numéro 1, c'est de donner très souvent à boire à son chien et on le fait manger des aliments frais, pas des croquettes. On pense également à lui mouiller le pelage. Mais attention, jamais de douches froides. Le chat, lui, est moins sensible à la chaleur mais on en prend soin quand même : on adapte sa nourriture et on humidifie un peu ses poils.

Pour les lapins, la vigilance est de mise également. Ils souffrent dès qu'il fait 25 degrés. On les hydrate via des légumes et on lui mouille les oreilles. A l'inverse, jamais de ventilateur devant la cage, ni de bain complet.

Enfin attention aux poissons, l'idéal pour eux est de rester à une vingtaine de degrés alorson s'équipe d'un thermomètre et on fait baisser la température de l'aquarium avec de l'eau bien fraîche.