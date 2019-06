Canicule : comment se préparer aux fortes chaleurs prévues toute la semaine en Pays de Savoie ?

Savoie, France

La canicule s'installe jusqu'à la fin de la semaine sur la quasi-totalité du pays, la Savoie et la Haute-Savoie ne sont pas épargnées. Jusqu'à samedi, les températures vont dépasser par moment les 35 degrés dans le bassin d'Annecy, la cluse de Chambéry, autour du lac Léman ou encore à Albertville. 36 degrés sont ainsi attendus à Rumilly, jusqu’à 39°C à Épierre jeudi et vendredi. Un épisode caniculaire particulièrement intense. On parle de canicule lorsque l'on dépasse trois jours consécutifs où les températures sont très élevées de jour comme de nuit. Il fera par exemple entre 22 et 23 degrés à Chambéry, Annecy ou encore Sallanches dans la nuit de mardi à mercredi, 26° à Albertville dans la nuit de jeudi à vendredi.

Le mercure va frôler les trente degrés en altitude

Les massifs ne seront pas épargnés par cette vague de chaleur. 34 degrés attendus à Serre-Chevalier ou Chamonix, tandis que les nuits seront relativement plus fraîches, autour d'une vingtaine de degrés. Les températures élevées durant la nuit fatiguent d'autant plus nos organismes, en engendrant un manque de récupération thermique pendant les heures de sommeil. Il est donc important d'appliquer quelques conseils. Buvez de l'eau en quantité et continuez à vous alimenter même si l'appétit disparaît, les calories vont permettre à votre organisme de se refroidir. Il faut également se calfeutrer et protéger son habitation des rayons du soleil, en laissant les volets fermés. Des conseils à retrouver sur le site mis en place par le gouvernement, qui met également un numéro à disposition : 0 800 06 66 66