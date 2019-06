Canicule dans la Loire : le maire de Rive-de-Gier autorise les élèves à rester chez eux jusqu'à la fin de la semaine

L'épisode le plus chaud de cette semaine caniculaire est attendu jeudi 27 et vendredi 28 juin. Face à l'absence de consigne de l'inspection d'académie, le maire de Rive-de-Gier, Jean-Claude Charvin, autorise les parents à garder à la maison les élèves de maternelle et de primaire jusqu'au week-end.

Rive-de-Gier, France

Ce jeudi 27 juin, nous allons aborder l'épisode le plus chaud de la semaine caniculaire. Les températures devraient atteindre 40 degrés, une chaleur difficile à supporter, notamment pour les plus jeunes. C'est pour cela que Jean-Claude Charvin, le maire de Rive-de-Gier (Loire), a décidé d'autoriser les parents à garder à la maison les élèves de maternelle et de primaire, jeudi et vendredi.

Aucune consigne de l'inspection d'académie

Interrogé par France Bleu, Jean-Claude Charvin explique que, faute de consigne de l'inspection d'académie, il a pris cette décision pleinement assumée : "Je considère qu'il y a deux poids deux mesures dans ce pays. On est capable de déplacer les dates des épreuves du brevet des collèges et puis de dire qu'on ne veut pas mettre de difficulté sur la partie éducative des maternelles, avouez que c'est difficile à comprendre. C'est dommage que les communes soient livrées à elles-mêmes, obligées de prendre leurs propres décisions ; on aurait préféré que ça se passe dans la concertation la plus totale mais ça n'est pas le cas. Il fallait bien prendre une décision et comme personne ne la prenait, on a décidé d'autoriser les parents qui souhaitaient ne pas envoyer leurs enfants à l'école et les garder chez eux [à] le faire en toute sérénité. Et si l'académie devait nous recontacter demain, nous assumerons le choix qui a été le nôtre."

L'accueil à l'école reste assuré quand les parents n'ont pas de solution de garde

Jean-Claude Charvin précise que pour les parents qui n'auraient pas de solution de garde, l'accueil des enfants sera assuré en maternelle comme en primaire, cette fin de semaine. La mairie a fait distribuer des packs d'eau dans les écoles pour traverser l'épisode de canicule. Elle poursuit par ailleurs la rénovation des isolations des établissements scolaires. Cette année, les travaux concernent les écoles Jean Moulin et Saint Exupéry.