CANICULE : Dans le Poitou, le mercure grimpe et les risques d'incendies agricoles aussi

Dans le Poitou, la sécheresse ambiante conjuguée à la canicule du moment font que les incendies agricoles démarrent plus tôt cette année. Une trentaine en Deux-sèvres, contre une quinzaine habituellement.

Les feux agricoles se multiplient dans le Poitou. C'est un des effets conjugués de la sécheresse et de la canicule de cette fin juin 2017.

Déjà 30 incendies agricoles depuis le 15 juin

Dans les Deux-sèvres, les incendies agricoles ont démarré le 15 juin 2017, plus tôt que d'habitude. Les pompiers en recensent une trentaine contre une quinzaine habituellement.

Des feux de culture sur pieds,

de chaume (c'est à dire ce qu'il reste dans les champs quand on a moissonné),

des incendies de broussaille,

mais aussi de paillers, c'est à dire de stocks de paille et de fourrage.

Beaucoup de feux de récoltes sur pieds en ce moment (orge par exemple), mais aussi d'herbes, de haies et de broussailles.

Gare aux étincelles !

Avec le temps chaud et sec, les moissons commencent en avance cette année. ce qui renforce les risques d'étincelles dans les champs. L'origine est souvent mécanique : Une lame de moissonneuse-batteuse qui frotte contre une pierre (Le sol en deux-sèvres est plutôt rocailleux) et c'est l'étincelle fatale !

Risque de sur-fermentation

Pour les paillers, le risque c'est la sur-fermentation des fourrages stockés.

"A l’intérieur de certains paillers, tout en dessous, la température peut monter jusqu'à 60-70 degrés. " explique le commandant Sallenave, chef du groupement opération au SDIS 79.

Cela se produit généralement lorsque le fourrage a été rentré alors qu'il était encore humide. C'est l'humidité combinée à la forte chaleur qui entraîne le phénomène de sur-fermentation. Le feu prend alors spontanément, et se propage vitesse grand V dans tout le bâtiment de stockage. Sur son site internet, la chambre d'agriculture des Deux-sèvres multiplie rappelle les risques d'incendie et leurs causes.

Premier réflexe : appeler les pompiers !

Dans tous les cas, les pompiers recommandent aux agriculteurs de composer le 18 ou le 112.