Canicule : des astuces insoupçonnées pour lutter contre la chaleur à la maison

Les fortes températures sont de retour dans nos deux Charentes et un peu partout en France. Difficile de lutter contre la montée du mercure à la maison. France Bleu La Rochelle innove et vous donne des astuces peu connues pour faire baisser la température, ou limiter sa hausse à la maison.

Charente-Maritime, France

On va vite passer les conseils de base qui consistent à ouvrir vos fenêtres la nuit en créant un courant d'air et de tout fermer le jour, y compris les volets pour limiter l'entrée de la chaleur. Ces gestes sont à "ranger" aux rayons du bon sens, si l'on ne veut pas vite se retrouver au dessus des 30 degrés jour et nuit dans votre logement. Mais il y a d'autres petits gestes qui peuvent vous aider à rafraîchir votre logement. Petit tour d'horizon, grâce aux conseils de l'association rochelaise Echo Mer.

1 - Le moteur d'un frigo, qui tourne trop, participe à l'augmentation de la température de la pièce

Non, là où on va vraiment vous aider, c'est sur des gestes simples à réaliser aux conséquences rapides. Saviez-vous qu'un réfrigérateur mal dégivré peut consommer jusqu'à 30% de plus en électricité ? En fait, quand la couche de givre se forme un peu trop, y compris dans la partie congélateur, le moteur tourne plus pour produire du froid. Vous me voyez venir ... Qui dit "tourner" plus, dit surchauffe de la pièce où est le frigo. Si à l'intérieur, le froid est bien là, à l'extérieur, ce moteur, qui tourne un peu trop, participera malheureusement à l'augmentation de la température de la pièce.

Dégivrez votre appareil le jour, les portes grandes ouvertes, et après un nettoyage, remettez-le en route la nuit, quand la température est moins forte. Il se peut, selon l'accumulation de la glace, qu'il faille plus de 24 heures pour en venir à bout. Soyez patient pour obtenir un bon résultat, sans enlever les morceaux de glaces restants avec un objet métallique qui risquerait d'abîmer le réfrigérateur, prenez plutôt une spatule en bois.

2 - Débranchez vos appareils électroniques et électrique

Deuxième astuce, les télévisions ou ordinateurs même en veille produisent eux aussi de la chaleur. C'est radical, mais là aussi débranchez tout. Bénéfique pour faire baisser la consommation d'énergie, mais également efficace pour limiter la hausse du thermomètre.

3 - Le lave-vaisselle produit lui aussi de la chaleur, préférez le faire tourner la nuit

Par ailleurs, le lave-vaisselle produit lui aussi de la chaleur, préférez le faire tourner la nuit. Condamnez pendant la canicule l'utilisation du four, et remettez à plus tard la confection d'une tarte aux pommes ou la cuisson d'un poulet, cela peut paraître bête, mais de manger des salades composées sans passer par un plat cuit, cela contribue aussi au maintien d'une température acceptable à la maison.

4 - Lavez votre carrelage à l'eau très froide

Enfin, quand vous le pouvez, et si vous avez du carrelage, n'hésitez pas à le laver à l'eau très froide. Par évaporation, la sensation de frais doit se sentir, assure l'association rochelaise Echo Mer.

5 - Placez une bouteille glacée devant un ventilateur

Et pour être bien assis sur le canapé ou ailleurs, vous pouvez vous confectionner une "clim" maison en plaçant une bouteille glacée devant un ventilateur, là encore, l'évaporation vous donnera un sentiment de bien être. Placer les pieds dans l'eau froide est également très efficace pour faire baisser la température corporelle.

6 - Dernier conseil...

Dernier conseil, cette fois, pour limiter votre consommation d'eau en cette période de sécheresse. Quand vous prenez une douche, au lieu de faire couler l'eau inutilement avant qu'elle ne soit chaude, recueillez-là dans un petit seau par exemple. Cela représente entre 2 à 3 litres par douche. Cela peut donc faire jusqu'à 1000 litres d'eau par an par personne. Une eau qui peut ensuite servir à arroser des plantes ou des fleurs, ou peut-être aussi pour vos toilettes à proximité.

Cette fois, non pas pour vous rafraîchir, mais pour économiser l'eau. Tous les bons conseils sont à prendre, si vous voulez faire partager les vôtres, vous pouvez le faire via notre page facebook.