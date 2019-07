Canicule : des brumisateurs pour vaches en Isère

Charantonnay, France

Si l'un de ses voisins a déjà adopté ce système pour son élevage depuis quelques années, c'est après l'épisode caniculaire du mois de juin que Gérald Badin, agriculteur à Charantonnay, a décidé d'installer des brumisateurs pour ses 50 vaches laitières. Elles ont vraiment souffert de la chaleur. Il a décidé d'agir à la fin de l'une des journées les plus chaudes de la canicule, au moment de rentrer ses vaches pour la traite : "elles se sont levées, et il y en a qui, dix mètres plus loin, se sont recouchées, à tirer la langue et à respirer vraiment fort." Et la production en pâtit : 200 litres de lait en moins en trois jours, précise-t-il.

Un investissement de plus de 4 000 euros, mais qu'il ne regrette pas. "On va avoir des étés de plus en plus chauds qui vont se répéter. Si les vaches sont mieux... si le trayeur est mieux aussi..." Donc il a franchi le pas, et fait installer la tuyauterie dans la crèche et en salle de traite. "Ce sont des petits jets. On sent une petite humidité qui nous retombe dessus. Et c'est bien agréable ! C'est réglé toutes les 50 secondes, pour un temps de brumisation de 45 secondes" explique-t-il.

Et un autre avantage non négligeable, presque aussi important que le rafraîchissement apporté par les brumisateurs : le dispositif permet d'éloigner les mouches !